INPS Mobile: tutti i servizi a portata di app

I servizi INPS sono (quasi) tutti a portata di app

L'app INPS Mobile ha l'obiettivo di rendere disponibili su piattaforma mobile, e quindi sui vostri telefoni, tutte le informazioni e i servizi offerti tradizionalmente da INPS allo sportello e tramite il suo sito ufficiale.

Come vedete dagli screenshot in galleria, l'interfaccia grafica di INPS Mobile è abbastanza moderna, coerente con quella che troviamo sul sito web ufficiale. L'app prevede anche la possibilità di essere utilizzata senza effettuare alcun login, ma in questo caso sarà possibile consultare informazioni di carattere generale.

INPS Mobile offre totale supporto ai metodi di accesso e autenticazione aggiornati, come SPID e CIE, ovvero gli stessi che troviamo sul suo portale web. Dopo aver effettuato l'accesso autenticato sarà possibile consultare informazioni di carattere personale e accedere a tutti i servizi INPS. Andiamo a vedere quali sono quelli che abbiamo usato di più:

Potete consultare l' Estratto Conto Contributivo . Dall'elenco è possibile anche inviare un riepilogo XML tramite email, oppure scaricare l'intero documento in PDF. In questo contesto abbiamo trovato un bug per il quale non tutti gli estratti conto sono disponibili al download, nel senso che toccando il pulsante Scarica non per tutti gli elenchi viene avviato il download.

. Dall'elenco è possibile anche inviare un riepilogo XML tramite email, oppure scaricare l'intero documento in PDF. In questo contesto abbiamo trovato un bug per il quale non tutti gli estratti conto sono disponibili al download, nel senso che toccando il pulsante Scarica non per tutti gli elenchi viene avviato il download. Potete consultare e scaricare la vostra attestazione ISEE aggiornata. Il download avviene in formato PDF direttamente sul vostro telefono.

Potete consultare e scaricare le vostre dichiarazioni dei redditi . Anche in questo caso il download avviene in formato PDF.

. Anche in questo caso il download avviene in formato PDF. Potete consultare le posizioni contributive dei lavoratori domestici .

. Potete accedere al Cassetto Previdenziale personale.

personale. Potete accedere alla vostra casella di posta personale per controllare se vi sono comunicazioni importanti da parte di INPS.

Potete consultare i pagamenti relativi ad assegni familiari in corso.

in corso. Potete consultare e gestire in autonomia il Bonus Asilo Nido. Dall'app è infatti possibile consultare i rimborsi ricevuti, allegare documenti di spesa.

Insomma, INPS Mobile non è esente da qualche bug, soprattutto a livello grafico, ma sicuramente è un'app che risulta molto comoda.

Avere a portata di mano tutti i servizi e le informazioni INPS può farvi risparmiare non poco tempo in determinate situazioni. Non sempre infatti possiamo accedere a un PC per autenticarci sul portale web INPS.

Allora avere un'app che fornisce l'accesso a tutte le informazioni di cui possiamo aver bisogno anche improvvisamente, come l'attestazione ISEE ad esempio, è sicuramente da tenere operativa sul proprio smartphone.