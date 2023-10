Che aria tira? IQAir è l'app per conoscere la qualità di ciò che respiriamo

Spesso parliamo di come la tecnologia ci aiuta nelle attività di tutti i giorni. Nello specifico, sappiamo che i nostri smartphone con le app che possono eseguire possono trasformarsi in potenti strumenti nel quotidiano.

La qualità dell'aria sempre a portata di mano

Il monitoraggio della qualità dell'aria è uno strumento molto utile e importante per la nostra salute, e che viene applicato in tantissime città, sia in Italia che nel mondo. Il monitoraggio avviene tramite dei sensori certificati installati in stazioni di monitoraggio soprattutto nelle aree geografiche considerate più a rischio di inquinamento. La consultazione dei dati misurati da tali stazioni però può rivelarsi non semplice e soprattutto non alla portata di tutti.

Ed è proprio qui che si inserisce l'app IQAir. Si tratta di un'app dall'interfaccia molto informativa, ricca di dettagli ma non per questo non accessibile. Gli screenshot che trovate in galleria riassumono le sezioni più importanti dell'app.

L'app IQAir offre la possibilità di verificare in tempo reale la qualità dell'aria misurata in moltissime città, comprese quelle italiane. Potrete selezionare l'area in cui visualizzare i dati sia tramite la geolocalizzazione automatica oppure tramite una classica ricerca per nome della località.

I dati mostrati indicano la concentrazione delle particelle inquinanti nell'aria monitorata in specifiche aree geografiche. Per facilitare la consultazione i dati vengono accompagnati da una categorizzazione secondo colori semplici da interpretare: si parte dal verde, relativo alle aree in cui la qualità dell'aria non risulta inquinata e quindi salubre, al rosso, ovvero alle aree in cui la qualità dell'aria risulta potenzialmente dannosa per la salute.

Oltre alla visualizzazione di queste informazioni, vengono forniti suggerimenti sulle eventuali precauzioni da osservare nel caso in cui l'aria risulti troppo inquinata. Molto interessante anche la sezione che fornisce la possibilità di visualizzare sulla mappa, o sul globo, le aree geografiche colorate in base alla qualità dell'aria.