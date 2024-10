IT-Wallet: tutte le risposte alle domande sui documenti nell'app IO

Per restare aggiornato su IT-Wallet (e non solo), puoi seguirci sul nostro canale WhatsApp , dove pubblicheremo tempestivamente le novità sui documenti digitali su IO.

I documenti fisici continuano a funzionare ancora?

È obbligatorio?

Vale anche in Europa?

Al momento no , perché non permette ancora di aggiungere la Carta d'identità (documento che ha valore di identificazione al livello europeo, a differenza della patente).

Quando si potrà scaricare IT-Wallet?

Come posso attivare IT-Wallet?

Quando si potrà aggiungere la carta d'identità?

Non ci sono ancora tempistiche ufficiali per carta d'identità e altri documenti.

Si potrà aggiungere il passaporto?

No , il passaporto è un documento che non sarà possibile aggiungere a IT-Wallet.

Si possono aggiungere anche documenti dei figli minorenni?

No , non è possibile aggiungere documenti di figli minorenni.

Posso fare screenshot e usare quelli?

Si può accedere offline?

No, al momento l'app IO non si avvia neanche in assenza di rete.

Non è chiaro se IT-Wallet e i documenti digitali saranno accessibili anche senza connessione, ma sembra che per la verifica dell'autenticità (tramite codice QR) sia necessario l'accesso a internet (come, d'altra parte, avviene anche per la verifica dei documenti analogici formato tessera).

Stiamo chiedendo delucidazioni in merito a chi di competenza.