Alla scoperta di Kinnu: il brain trainer che non stanca mai

Negli ultimi giorni abbiamo provato Kinnu , un'app che consiste in un brain trainer molto strutturato e ricco di alternative. Ci è piaciuta per diverse ragioni, andiamo a vederle insieme.

Potete capitalizzare il tempo speso al telefono

Come menzionato nell'introduzione, Kinnu consiste in un'app brain trainer. Si tratta quindi di un'app che offre la possibilità di apprendere nuove nozioni, approfondire argomenti o tenere allenata la propria mente in una specifica disciplina. Il tutto corredato da un contesto di gioco, il quale chiaramente stimola l'utente a impegnarsi e a farlo per più tempo.

Kinnu prevede un'interfaccia grafica relativamente semplice ma piacevole. Troviamo l'utilizzo di tante tonalità, probabilmente utili a stimolare l'attenzione e la curiosità degli utenti.

Al primo avvio dovrete scegliere se usare l'app creando un account oppure se accedere come ospite.

Successivamente dovrete configurare l'app in base alle vostre esigenze: sarà possibile usare l'app come brain trainer, oppure per apprendere nuove nozioni, per giocare oppure per trovare un'alternativa ai social. Sarà anche possibile scegliere quante volte a settimana si intende usare Kinnu, e anche se ricevere o meno promemoria per il suo utilizzo.

Kinnu permette poi di scegliere l'argomento e la disciplina in cui svolgere l'attività di brain training. L'app spazia davvero tra tantissimi campi, dalle discipline umanistiche a quelle scientifiche. Una volta scelta sarà possibile accedere alla sessione, la quale spesso prevede delle risposte a scelta multipla.

Chiaramente verranno proposti dei testi da leggere e interpretare, oppure verranno proposti problemi di geometria e algebra come se si avesse davanti un libro. Quando si risponde correttamente si ricevono complimenti, quando si commettono errori invece si ricevono informazioni rassicuranti sulla curva di apprendimento prevista per quella specifica disciplina.

L'app propone anche una notevole sezione che raccoglie tutte le statistiche di gioco, in modo da rendersi conto effettivamente dei progressi e del tempo speso con l'app.

Tra le cose che ci sono piaciute maggiormente troviamo proprio questo, ovvero le dettagliate statistiche di utilizzo che, a nostro avviso, stimolano ancora di più all'utilizzo dell'app. Inoltre, ci è piaciuta molto anche la trasversalità dell'app, la quale spazia tra discipline molto diverse tra loro. Questo aspetto è ulteriormente consistente se consideriamo che la maggior parte dei contenuti è gratuita.

Se invece vogliamo trovargli un difetto, l'app è disponibile esclusivamente in lingua inglese, aspetto che potrebbe renderla meno appetibile per chi preferisce l'italiano. Un difetto che però potrebbe tradursi in ulteriore pregio, visto che usare l'app in inglese aggiunge una seconda dimensione di apprendimento.