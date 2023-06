Mangiare diventa social: come funziona Tablo

I social ormai ci circondano e risulta sempre interessante scoprire soluzioni originali. Tablo è proprio ciò che rientra in questa categoria. Si tratta di un'app per il social eating . L'abbiamo provata negli ultimi giorni e ora vi raccontiamo com'è andata.

Spesso parliamo di come i nostri telefoni insieme alle app e ai servizi che li animano ci supportano in tante delle attività che svolgiamo quotidianamente. E in questo ambito l'aspetto social è sempre molto rilevante.

Saprete di cosa parlare a pranzo o a cena fuori

Può capitare che uscire a cena o a pranzo con altre persone possa non essere un'esperienza ottimale. Questo accade magari perché ci si ritrova al tavolo con persone con cui si condividono pochi interessi, oppure quando si viene forzati a uscire quando in realtà si vorrebbe rimanere a casa o con altri intimi.

E allora Tablo può essere la risposta a problemi come questo. Si tratta di una piattaforma che permette di organizzare o partecipare a tavoli realizzati virtualmente e che poi si concretizzano in locali presenti all'interno della propria area di residenza.

Come vedete dagli screenshot in galleria, Tablo permette di sfogliare quali sono i tavoli organizzati nelle vicinanze e parteciparvi tramite una semplice iscrizione. La peculiarità di Tablo è che permette di organizzare dei tavoli con un tema specifico, scelto ovviamente dall'organizzatore. Gli organizzatori possono anche associare un obiettivo al tavolo, come ad esempio quello di non poter usare lo smartphone per tutto il tempo in cui ci si troverà seduti.

Inoltre, Tablo permette di selezionare quali sono i tavoli ai quali partecipano persone con gli stessi vostri interessi. Questo è possibile perché quando ci si iscrive alla piattaforma, requisito necessario per usarla, verranno richieste le informazioni in merito ai propri interessi culturali, sportivi, lavorativi o didattici.

Quindi dopo essersi iscritti e aver inserito la propria città di residenza, sarà possibile sfogliare quali sono i tavoli nelle vicinanze corrispondenti al proprio profilo. I tavoli vengono organizzati in qualsiasi tipo di locale, a scelta dell'organizzatore ovviamente.

Ogni tavolo prevede delle informazioni da consultare prima di iscriversi, come il sito ufficiale del locale, la sua posizione e le informazioni da sapere sul tavolo che state consultando.

Insomma, davvero un ottimo modo per passare una serata diversa. Chiaramente si tratta di un servizio indicato per utenti che hanno un minimo di spirito di iniziativa e ai quali piace socializzare.