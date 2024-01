Mangiati sta playlist: Spotify lancia lo Snake musicale (per davvero)

Spotify ha una funzione semi-nascosta, assolutamente inutile, ma che vi strapperà un sorriso: si chiama Mangiati sta playlist , ed è a tutti gli effetti una versione di Snake, ma con le canzoni delle vostre playlist. La funzione è attualmente disponibile solo su iOS e solo con abbonamento Premium (se volete cambiare piano , avete un altro buon motivo per farlo), ed è esattamente quello che sembra: un giochino passatempo da far vedere agli amici.

Per attivarlo, vi basterà cliccare i tre puntini su una playlist e cliccare Mangiati sta playlist: partirà quindi una partita di Snake, dove ogni elemento da mangiare è una canzone della playlist in questione, che si ascolta in sottofondo. Ogni volta che aggiungete un nuovo punto, quindi, cambia la musica, così come cambia lo sfondo della partita, in base al colore dominante della copertina che state per mangiare.

Probabilmente questo piccolo passatempo non vi convincerà ad attivare un abbonamento Premium se non ce l'avete già, ma altrettanto sicuramente vi strapperà un sorriso, specialmente se siete cresciuti a pane, musica e Nokia 3310.