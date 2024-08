Alla scoperta di Microsoft Designer: quali sono le marce in più sulla concorrenza?

Da poco tempo abbiamo visto Microsoft Designer debuttare anche sotto forma di app Android e iOS . Questo significa che anche coloro che hanno un dispositivo Android o un iPhone potranno sfruttare le potenzialità dell' intelligenza artificiale generativa per le immagini sviluppata da Microsoft. Abbiamo provato l'app Microsoft Designer per qualche giorno, e vi raccontiamo com'è andata.

Anche Microsoft si è tuffata nel segmento dell' intelligenza artificiale , e lo ha fatto lanciando diversi servizi interessanti. Tra tutti ci viene subito in mente Copilot , arrivato anche in forma di abbonamento. Ma troviamo anche Microsoft Designer , e oggi andiamo a conoscere tutte le sue funzionalità IA.

Come vuole spiccare Microsoft Designer

Come abbiamo menzionato sin dal titolo, Microsoft Designer è l'app lanciata recentemente da Microsoft per la generazione di immagini tramite l'intelligenza artificiale. L'app non è altro che la versione per dispositivi mobili del servizio che Microsoft ha reso disponibile online e anche nel suo pacchetto Office.

L'app arriva in un panorama molto affollato, con tantissime app e servizi che sono direttamente concorrenti. E allora è chiaramente necessario proporre un approccio e delle funzionalità uniche per poter spiccare tra la massa. Microsoft Designer sembra averlo fatto puntando sull'organizzazione e su suggerimenti molto vicini alla quotidianità degli utenti.

Microsoft Designer infatti si presenta con un'interfaccia gradevole, coerente con quella di tutte le app Microsoft per smartphone. Per accedere all'app è obbligatorio effettuare il login tramite un valido indirizzo email, visto che l'app prevede la possibilità di generare immagini gratuitamente con limiti giornalieri.

Nella sezione home troviamo tutte le categorie di immagini che Microsoft Designer può generare. Questo è un punto a favore netto per l'app di Microsoft: troviamo infatti delle sezioni molto attinenti con i casi reali in cui l'utente comune ha necessità di generare un'immagine con l'IA. Nel nostro caso ad esempio, abbiamo trovato molto utile la possibilità di generare immagini da colorare per i nostri piccoli, con template già predefiniti e pronti alla personalizzazione.

Lo stesso possiamo dire delle categorie che permettono di generare biglietti di auguri o inviti alle feste. Ma le categorie sono davvero tante: troviamo i post per social network, sfondi per smartphone, avatar, immagini a tema emoji.

L'altro bonus dell'app rispetto alla concorrenza consiste nell'integrazione degli strumenti di editing fotografico basato sull'intelligenza artificiale. Con Microsoft Designer quindi sarà anche possibile personalizzare i propri scatti andando a modificare i vari parametri della foto, rimuovendo o personalizzando lo sfondo, oppure creando ritratti sfocando lo sfondo.

Molto utile la possibilità di tenere traccia di tutte le immagini generate dalla sezione I miei progetti, la quale include tutti i progetti creati dall'utente e anche la cronologia delle singole immagini generate.

Nel complesso, abbiamo trovato Microsoft Designer molto efficiente. Nulla da dire sul funzionamento e sulla velocità di generazione delle immagini, che si attesta sempre sotto al minuto di attesa. Abbiamo trovato utile la possibilità di esportare le foto a risoluzione originale, per poi stamparle direttamente dal telefono, oppure condividerle.

Sicuramente spicca per la sua organizzazione, per la qualità e l'accuratezza dei suggerimenti dati e per alcuni bonus come l'editing fotografico.