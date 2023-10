Microsoft Math Solver: l'app che vi insegna a non odiare la matematica

Torniamo a parlare di quando i nostri smartphone si rivelano degli ottimi compagni di viaggio nel quotidiano. Dopo aver visto come usare il telefono per riconoscere animali e piante, oggi andiamo a vedere come usarlo per aiutarci nello studio. Negli ultimi giorni abbiamo infatti provato Microsoft Math Solver, un'app molto interessante che va ben oltre le aspettative e che può rivelarsi un ottimo supporto nello studio della matematica a vari livelli. Andiamo a vedere perché.

La chiave non è la soluzione, ma come ci si arriva

Come spesso accade per tanti aspetti della vita, il traguardo non è importante quanto il percorso fatto per arrivarci. Questo è un concetto che possiamo tranquillamente trasporre allo studio della matematica. E lo stesso concetto troviamo alla base di Math Solver, un'app di Microsoft che può rivelarsi molto utile nel supporto quotidiano allo studio della matematica e dell'algebra. Trattandosi di un'app di un'azienda consolidata come Microsoft, Math Solver parte già con un ottimo passo. L'interfaccia è curata, semplice e accessibile. La struttura dell'app permette una navigazione senza intoppi. L'occhio vuole la sua parte ma ovviamente l'interfaccia grafica non è il punto forte dell'app Math Solver. Math Solver vi permette di risolvere diversi problemi di algebra e matematica, spiegandovi passo dopo passo come arrivare alla soluzione corretta. Questo è un sunto relativamente completo di ciò che fa Math Solver. Ma andiamo a vedere le funzioni che ci sono piaciute maggiormente: L'app permette di risolvere problemi di varie difficoltà . Si parte da quelli più semplici, come classiche operazioni aritmetiche, espressioni algebriche o equazioni di primo grado. Ci si evolve con le equazioni di grado superiore al primo, derivate, risoluzione di integrali definiti e indefiniti. Si arriva a livelli ancora più con la risoluzione dei limiti , ma anche con la possibilità di risolvere sistemi di equazioni complessi. Troviamo chiaramente il supporto agli studi di funzione , di qualsiasi tipo.

L'interfaccia dei risultati è molto ricca. Ogni volta che la soluzione è rappresentabile su un piano cartesiano si vedrà il suo andamento. Per quanto riguarda la risoluzione dei sistemi è anche possibile scegliere quale metodo applicare per la sua risoluzione. Lo stesso vale per gli integrali complessi e per i limiti dalle forme indeterminate.

Uno dei punti forti dell'app è la possibilità di visualizzare la procedura per arrivare alla soluzione. Si tratta di passi dettagliati per svolgere i passaggi al fine di risolvere il problema inserito in input. Questo è un aspetto fondamentale della matematica e dell'algebra, e soprattutto rende l'app un ottimo strumento didattico.

Ottima anche la possibilità di scrivere i problemi in tre modalità principali: ci si può servire della tastiera, chiaramente completa di simboli complessi algebrici; si può usare la mano libera, molto utile se si usa un tablet con penna; e infine è possibile scansionare direttamente delle pagine cartacee. Dunque, avrete capito che Math Solver consiste in uno strumento molto valido per supportare lo studio della matematica e algebra. Il livello delle sue potenzialità è comparabile a quello richiesto fino al liceo, e anche con i primi esami di specifiche facoltà universitarie. In sintesi, si tratta di un valido strumento didattico che potete avere sempre a portata di mano.

Tutto gratis senza pubblicità