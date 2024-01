La Dea Bendata vi ha baciati? Scopritelo con My Lotteries, l'app per la Lotteria e non solo

Questo perché a inizio anno si svolge l'estrazione della Lotteria Italia , quella che decreta i fortunati cittadini che si aggiudicano varie somme in denaro. E allora proprio in questo periodo fa comodo conoscere un'app che vi permette di tenere traccia di tutte le giocate effettuate e non solo. Parliamo di My Lotteries , l'app ufficiale per i giochi del Lotto, Lotteria e non solo.

Il nuovo anno è appena iniziato e, come da tradizione, gli appassionati della Lotteria sanno che si sta per svolgere il periodo più importante dell'anno.

Verifica vincite, Lotto, 10e Lotto e tanto altro

L'app My Lotteries si presenta con un'interfaccia piacevole e semplice da navigare. Come vedete dagli screenshot in basso, l'interfaccia propone una sezione principale e altre accessibili tramite la barra di navigazione inferiore. L'app permette anche di accedere tramite un account verificato, questo perché offre anche la possibilità di effettuare giocate e scommesse online.

L'app My Lotteries offre diverse funzionalità, alcune delle quali sono proprio destinate a coloro che partecipano alla Lotteria Italia.

Questo tipo di concorso prevede un'estrazione annuale, con la quale si decretano coloro che si aggiudicano somme in denaro di diversa entità. L'estrazione avviene per codici ovviamente, i quali corrispondono ai codici dei biglietti della Lotteria venduti in tutta Italia durante tutto l'anno.

Le funzionalità che interessano coloro che partecipano alla Lotteria si trovano nella sezione Verifica vincite. Questa permette di scansionare il codice associato al biglietto o ai biglietti che si possiedono. L'app identificherà il codice e comunicherà se il biglietto risulta vincente. In caso affermativo, verrà comunicato anche l'importo associato alla vincita.

La stessa sezione permette di verificare anche le giocate fatte a Lotto, 10e Lotto e Gratta e Vinci. Insomma, la sezione Verifica vincite offre le stesse possibilità che si hanno quando ci si reca dal tabaccaio sotto casa per verificare le giocate fatte nei giorni precedenti.

Oltre a questo, l'app My Lotteries permette anche di acquistare biglietti da gioco.

Questo riguarda i giochi del Lotto, 10e Lotto e Gratta e Vinci. L'acquisto può essere fatto direttamente dall'app, tramite un conto gioco che chiaramente richiede un utente maggiorenne con età verificata.

Ci sono anche delle sezioni bonus, come ad esempio quella che permette di consultare le statistiche delle estrazioni del Lotto. L'app permette infatti di consultare i numeri ritardatari e quelli che escono con maggiore frequenza, con la possibilità di consultare anche categorizzate per ruote di riferimento. Si tratta di statistiche interessanti, che trovereste al solito tabaccaio sotto casa, ma che razionalmente hanno poco significato visto che le estrazioni dei numeri prevedono delle probabilità che non hanno memoria delle estrazioni precedenti.

In altre parole, giocare sui numeri ritardatari, o su quelli più frequenti, non aumenta le probabilità di vincita. Queste rimangono sempre le stesse, indipendentemente dai numeri che giocate.