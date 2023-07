Namirial OTP: l'autenticazione a due fattori a portata di app

In questo contesto negli ultimi giorni abbiamo provato l'app Namirial OTP , un'app sviluppata da Namirial con la quale è possibile accedere in modo sicuro a diversi servizi dell'azienda. Andiamo a vedere come si è comportata.

L'autenticazione a due fattori sempre a portata di app

Non aspettatevi particolari funzionalità dall'app Namirial OTP. Come menzionato nell'introduzione, si tratta di un'app sviluppata da Namirial per permettere l'accesso sicuro con il proprio smartphone a diversi dei servizi che propone.

Namirial infatti è una società che in Italia propone diversi servizi di digitalizzazione. Con Namirial infatti è possibile creare e gestire il proprio SPID, firme digitali, marche temporali, PEC e la fatturazione elettronica.

Tutti questi servizi prevedono un certo grado di sicurezza, anche a livello normativo, per il quale viene sempre richiesta l'autenticazione a due fattori.

L'autenticazione a due fattori prevede un login classico, che può essere effettuato inserendo un dato identificativo, come il proprio indirizzo email o il codice fiscale, e una password. In aggiunta, una volta effettuato il primo accesso verrà richiesta la conferma di accesso da un secondo dispositivo. Su questo secondo dispositivo solitamente viene inviato un codice OTP da inserire per completare la seconda autenticazione e accedere finalmente al servizio.

E l'app Namirial OTP ha l'obiettivo di rendere lo smartphone sulla quale la installate un dispositivo in grado di fornire il codice OTP necessario per accedere ai suoi servizi che richiedono autenticazione a due fattori.

Dunque, al primo avvio l'app vi chiederà alcuni dati identificativi come il nome, il codice fiscale, il numero di telefono registrato presso il database Namirial.

Con questi dati la piattaforma verificherà la vostra identità e che effettivamente siete registrati presso uno dei suoi servizi.

Dopo questa prima configurazione sarà possibile abilitare il dispositivo per la generazione di codici OTP per l'accesso in due passaggi ai vari servizi Namirial. Tra quelli compatibili troviamo l'accesso tramite SPID, la firma digitale, la fatturazione elettronica, e per le transazioni digitali.

Il funzionamento è molto semplice: si potrà completare l'accesso tramite il riconoscimento del QR code generato dal primo dispositivo sul quale si sta effettuando l'accesso al servizio Namirial, oppure tramite la generazione di un codice OTP sul secondo dispositivo (ovvero quello sul quale avete installato l'app) da inserire sul primo dispositivo per completare l'autenticazione a due fattori.

Ogni codice OTP generato tramite l'app avrà una validità di 30 minuti. Trascorso questo tempo non sarà più valido e sarà necessario generarne uno nuovo.

Nel caso di accesso a più servizi Namirial tramite la generazione del codice OTP, sarà necessario generare un nuovo codice per l'accesso a ognuno dei servizi Namirial.

Tra le funzionalità che abbiamo trovato comode c'è la possibilità di impostare l'autenticazione biometrica come metodo per l'accesso all'app, questo eviterà di effettuare il login con le credenziali Namirial ogni volta che si intende usare l'app.