Niji Journey: come usare l'incarnazione di Midjourney su Android e iOS

Proprio in questo contesto vi parliamo di Niji Journey , un'app che si rivela particolarmente interessante perché sostanzialmente rappresenta la versione per Android e iOS di Midjourney. L'abbiamo provato e ora vi raccontiamo come funziona .

Parliamo ancora una volta di intelligenza artificiale generativa, ovvero della tecnologia che nell'ultimo anno ha fatto breccia tra milioni di utenti in tutto il mondo. Questo è avvenuto grazie ai tanti servizi che sono arrivati, sotto forma di app e applicazioni desktop, per la generazione di testi e grafica .

Stesse gioie e dolori di Midjourney

Niji Journey è un'app creata per dispositivi Android e iPhone da Sizigi Studios, una società nipponica che si occupa di videogiochi, in collaborazione proprio con Midjourney. Questo rende l'app il corrispettivo più vicino alla versione per dispositivi mobili di Midjourney.

E proprio come la popolare piattaforma di generazione di immagini con intelligenza artificiale, l'app offre la possibilità di generare quartetti di immagini a partire da un prompt di testo che deve fungere da descrizione per le immagini da generare.

Il tutto ovviamente con il pieno supporto dell'intelligenza artificiale.

Come vedete dagli screenshot in galleria, l'app prevede un'interfaccia molto particolare, sicuramente non semplicissima da navigare a primo impatto ma che comunque non risulta fastidiosa. Nella schermata iniziale vedrete una serie di suggerimenti centrati sul mondo anime. Ma non fatevi ingannare, l'app è in grado di generare qualsiasi tipo di immagine in base all'input testuale che le viene dato.

Andiamo a vedere quindi come usarla:

Dopo aver installato l'app potrete facoltativamente scegliere se effettuare l'accesso con un account personale oppure se usarla come ospite. A questo punto potrete recarvi nella sezione di generazione delle immagini, e inserire il prompt testuale che deve descrivere l'immagine che si intende generare. Come spesso sottolineiamo, quando si parla di intelligenza artificiale generativa, maggiore sarà accurata la descrizione e più le immagini generate saranno coerenti con quanto avevate effettivamente in mente. L'app si prenderà un po' di tempo per la generazione delle immagini. Non si dovrebbe andare oltre il minuto di attesa, ma questo tempo dipende fortemente dallo stato di affollamento dei server. Una volta generate le 4 immagini associate all'input dato, sarà possibile selezionarne una per poi esportarla o personalizzarla ulteriormente.

Insomma, Niji Journey funziona molto bene, al punto che lungo tutto il suo utilizzo ci è sembrato davvero di usare Midjourney.

In questo caso, l'aspetto positivo consiste proprio nell'avere sempre a portata di mano uno strumento accurato per la generazione delle immagini.