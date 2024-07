Che bello Ninite su Windows: un solo clic per domare tutti i programmi da installare e aggiornare

Tantissimi di noi si ritrovano ogni giorno su Windows, sia per motivi di lavoro che per la sfera privata. E di strumenti interessanti per Windows ce ne sono molti. Tra questi troviamo Ninite .

Ninite rappresenta l'essenziale utile

Come abbiamo menzionato sopra, Ninite non è un vero e proprio software da installare sul proprio PC. E questo, se vogliamo, è il primo suo pregio. Ninite è disponibile sul web, non necessita di alcuna installazione sul PC su cui viene eseguito, ma soltanto di una connessione internet.

Partiamo dallo scopo principale di Ninite. Lo strumento permette di installare in un solo colpo, e molto rapidamente, una serie di software per Windows. Si tratta di un processo di installazione particolarmente rapido: non è previsto il download di alcun file eseguibile, così come non è richiesto il download di altri file per completare l'installazione.

Il suo funzionamento quindi è molto semplice: basta selezionare il software che si intende installare e successivamente confermare l'installazione. Questa partirà automaticamente, ed eventuali file da scaricare necessari al suo completamento verranno scaricati automaticamente. Il processo terminerà a installazione avvenuta.

Lo stesso dicasi per il processo di aggiornamento dei software già installati sul proprio PC Windows. Una funzionalità aggiuntiva molto interessante, che probabilmente troverete utile, è la possibilità di installare in parallelo anche più software. La lista di quelli disponibili infatti prevede la possibilità di selezionare più di un software per l'installazione. Una volta avviato il processo, tutti i software selezionati verranno installati automaticamente.

E dal punto di vista della sicurezza potete stare tranquilli: Ninite prevede il download dei file necessari all'installazione dei software supportati dai loro siti ufficiali. Pertanto, usare Ninite sarà come installare il software prescelto dalla sua fonte ufficiale, con la differenza che il processo sarà molto più rapido e semplice.