Come usare l'app Note di iOS spiegato bene

Qualche settimana fa ho parlato di come usare al meglio l'app Promemoria di iPhone e iPad, troppo spesso sottovalutata. Ma proprio come Promemoria, ci sono altri software che gli utenti snobbano perché non conoscono a dovere, come ad esempio Note (che migliorerà ancora con iOS 17). L'app Note di Apple è uno strumento molto potente e versatile, soprattutto considerando che gli appunti che prendiamo su un dispositivo vengono poi sincronizzati con tutti gli altri device collegati al nostro account iCloud. In questo articolo voglio quindi raccontare come usare Note di iOS al meglio: nella gran parte dei casi, non c'è bisogno di app di terze parti, e una buona gestione delle note può aiutarvi moltissimo con i vostri appunti. Qui sotto vi suggerirò alcune delle mie funzioni preferite e meno conosciute: potrebbero esserci cose che già sapete, utilizzate l'indice qui sotto per orientarvi tra i suggerimenti.

Tag e cartelle smart

Usare i tag e le cartelle smart è un modo estremamente semplice per catalogare bene le proprie note. Partiamo dai tag, perché usarli è semplicissimo: in una qualsiasi nota, è possibile trasformare una parola in un tag semplicemente aggiungendo un cancelletto prima. Ad esempio, tutte le mie note con appunti di lavoro, terminano (o iniziano) con la scritta #lavoro. In questo modo è molto semplice catalogare le proprie note, perché nella homepage dell'app Note in basso si trova una ricerca rapida per tag. Ma non è finita qui: i tag sono molto utili anche per catalogare rapidamente le note con le cartelle smart. Le cartelle smart sono delle cartelle a cui vengono aggiunte automaticamente le note a seconda dei filtri impostati: ad esempio, è possibile aggiungere tutte le note con uno specifico filtro, tutte le note che contengono documenti scansionati, tutte le note modificate di recente e così via. Per creare una cartella smart è sufficiente creare una nuova cartella (col tasto in basso a sinistra) e selezionare poi Converti in cartella smart, selezionando poi i filtri che vogliamo utilizzare. Date un'occhiata agli screenshot qui sotto per farvi un'idea più precisa.

Note rapide

Usate le note rapide per prendere appunti al volo! Per chi non sapesse di cosa parliamo, le note rapide sono uno strumento per aggiungere rapidamente una nota, senza dover avviare l'applicazione, con un'interfaccia che appare in primo piano (e non chiude eventuali altre app in esecuzione). Su iPhone le note rapide si creano dal Centro di controllo, cliccando sull'apposita icona (se non è presente, aggiungete l'opzione dalle Impostazioni del Centro di controllo). Su iPad invece ci sono due comode scorciatoie, che funzionano particolarmente bene con Apple Pencil: per creare una nuova nota rapida basta trascinare il dito (o la Pencil) verso l'alto partendo dall'angolo in basso a destra. Trascinando invece il dito (o la Pencil) versio l'alto dall'angolo in basso a sinistra, viene catturato uno screenshot su cui è poi possibile scrivere rapidamente. Le note rapide così create hanno una sezione dedicata, in modo che possiate trovarle facilmente per rimaneggiarle se vi serve.

Documenti e firme

Molti lo sapranno già, ma l'app Note di iOS è perfetta per eseguire una scansione di documenti, che possono poi essere firmati e inviati come PDF. Nonostante esistano molte altre applicazioni di terze parti che permettono di eseguire scan di documenti, francamente non ho mai trovato niente che mi soddisfi più dell'app Note. Per eseguire la scansione di un documento basta aprire una nota, cliccare sull'icona della fotocamera in basso e selezionare Scansiona documenti. L'app lancerà quindi la fotocamera, che riconoscerà automaticamente i bordi del documento (con la possibilità di rifinire manualmente la selezione): ogni scansione così catturata corrisponde a una pagina e, quando avremo scansionato tutte le pagine, basterà cliccare su Salva in basso a desta per concludere l'operazione e salvare il documento. Dopo aver salvato il documento, è possibile aggiungere una firma: basta aprire il documento, cliccare il tasto di condivisione, selezionare Modifica, dalla barra degli strumenti in basso cliccare il tasto + e quindi scegliere Firma per aggiungere una delle firme salvate. L'operazione è davvero elementare, ma sappiate che con iOS 17 diventa anche più semplice (con un'apposita interfaccia per aggiungere la firma).

Integrazione con Safari

Selezionando del testo da una pagina web con Safari, tra le opzioni disponibili nell'elenco delle azioni rapide c'è Nuova nota rapida: cliccandolo, viene creata una nuova nota rapida con il testo selezionato e il link diretto alla pagina web.

Usate tre dita