ProntoPro: l'app tuttofare quando avete bisogno di un professionista

In un contesto del genere abbiamo provato ProntoPro . Si tratta di un'app molto interessante che permette di trovare professionisti di ogni genere per svolgere lavori in casa o personali. Andiamo a vedere perché può rivelarsi un ottimo alleato nella vita di tutti i giorni.

Spesso abbiamo parlato di come la tecnologia possa esserci d'aiuto nelle operazioni più basilari, anche nella quotidianità. I nostri smartphone ci supportano in tantissime operazioni, e questo vale anche per le questioni che riguardano la gestione della casa .

ProntoPro vi può aiutare in tutto, o quasi

Come abbiamo menzionato nell'introduzione, ProntoPro è un'app che fornisce l'accesso a una piattaforma che ospita tantissimi professionisti di diverse categorie, per proporre loro un qualsiasi tipo di lavoro.

Ci spieghiamo meglio: ProntoPro permette di trovare un elettricista se avete un problema in casa, o il tecnico dei condizionatori. Oltre a questo, su ProntoPro potrete trovare anche il noleggio di conducenti privati, persone che offrono servizi di pulizia per la casa, ma anche ripetizioni private per le lezioni scolastiche.

Al primo avvio l'app non vi chiederà particolari informazioni, non sarà nemmeno necessario creare un account per effettuare l'accesso. Anche i permessi non devono essere concessi subito, l'unico permesso che deve essere concesso è quello relativo alla geolocalizzazione, necessario quando si intende usare la propria posizione per richiedere un intervento.

Il suo utilizzo è molto semplice: dalla sezione principale potrete cercare per parola chiave il professionista di cui si ha necessità, oppure è possibile selezionarlo attraverso il menù che prevede le categorie. Una volta selezionato verranno poste diverse domande, in modo da capire di quale intervento si tratta, in che zona si risiede e con quale urgenza è necessario ricevere una risposta.

Alla fine sarà necessario inserire il proprio indirizzo email e il numero di telefono, in modo che i professionisti interessati al lavoro possano contattarvi. ProntoPro si impegna a non condividere alcuna di queste informazioni con altre entità per scopi diversi.

Ma come funziona la piattaforma? Chiaramente non possiamo dare un giudizio che vale per tutte le situazioni, e per tutte le zone di residenza. Sicuramente ProntoPro si rivela un ottimo strumento, anche solo per entrare in contatto con professionisti di diverse categorie. E funziona molto bene soprattutto nelle città grandi, per i lavori più comuni.