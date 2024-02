L'app per difendersi dalle recensioni false su Amazon: abbiamo provato ReviewMeta

Forse tutti noi, almeno qualche volta, abbiamo fatto acquisti su Amazon, il gigante dell'e-commerce che sulla sua piattaforma ospita migliaia di tipologie di prodotti. E sappiamo bene che in fase di scelta di un prodotto la lettura delle valutazioni e delle recensioni degli altri utenti è fondamentale.

Purtroppo negli ultimi tempi abbiamo assistito a pratiche scorrette da parte di alcuni venditori su Amazon. Queste consistono nell'incentivare, con vari metodi, la scrittura di recensioni pilotate e positive nei confronti dei loro prodotti. Chiaramente è necessario difendersi da queste pratiche, visto che in questo il nostro giudizio in merito a un prodotto da acquistare può essere condizionati in maniera scorretta.

Un metodo per difendersi da tutto ciò si chiama ReviewMeta, un servizio disponibile anche sotto forma di app che permette di valutare un prodotto solo in base alle sue recensioni "veritiere". Abbiamo provato l'app ReviewMeta negli ultimi giorni, e ora vi raccontiamo come è andata.