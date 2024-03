Quest'app gratis per Mac ha ridato gioia alle mie chat

Rocket è una piccolissima utility gratuita per Mac, di quelle davvero ben fatte e che potrebbero cambiare le vostre abitudini, al punto da farvi chiedere come avete fatto fino a ora a vivere senza. È un piccolo software che serve per inserire rapidamente le emoji, cercandole tramite una ricerca testuale.

E so cosa state pensando: macOS ha già un tool per visualizzare e aggiungere emoji (che si attiva con Ctrl+Cmd+barra spaziatrice, per chi non lo sapesse), perché volerne un altro? La risposta è semplice: perché funziona troppo meglio di quello di sistema (che è un po' macchinoso da richiamare, macchinoso nell'interfaccia, e che non funziona su tutte le app).

Rocket replica il sistema di ricerca emoji di alcuni software di messaggistica (come Slack), basato su un carattere trigger che avvia la ricerca (di default, il trigger è i due punti). In altre parole, dopo aver digitato i due punti, iniziando a scrivere una parola appare un popup con le emoji suggerite.

Ci sono poi tante opzioni possibili, come ad esempio la possibilità di personalizzare il trigger (nel mio caso, lo digito due volte di fila, quindi doppi due punti e poi ricerca dell'emoji), selezionare app in cui non vogliamo che Rocket venga eseguito, scegliere la tonalità della pelle per le emoji che lo richiedono, e altro ancora.