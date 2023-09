Smartify: l'arte a portata di smartphone

Spesso parliamo di come gli smartphone ci accompagnano lungo tutte le nostre giornate, aiutandoci nelle più svariate attività. E dopo aver visto come usare il telefono per riconoscere uccelli e funghi, scopriamo una nuova interessante app per l'arte. Si chiama Smartify l'app che abbiamo provato negli ultimi giorni, e consiste in un ottimo strumento per avvicinarsi all'arte in tutte le sue forme. Andiamo a vedere perché ci è piaciuta.

Musei e mostre nelle vicinanze, ottima la scansione delle opere

Smartify è un'app sviluppata con un'ìnterfaccia molto piacevole e aggiornata, come vedete dagli screenshot in basso. L'app nasce come uno strumento per avvicinarsi all'arte in tutte le sue forme. Si tratta quindi di un'app che permette di conoscere mostre, musei ed esposizioni nelle vicinanze, con qualche bonus interessante. L'app Smartify può essere utilizzata tramite un account personale, disponibile anche tramite accesso da account social, oppure in forma anonima come ospite. Per quest'ultima non sarà necessaria effettuare un'iscrizione tramite indirizzo personale. Al primo avvio potrete anche scegliere se iscrivervi o meno alla newsletter del servizio. Tra le funzioni principali dell'app Smartify ovviamente troviamo diverse opzioni dedicate al mondo dell'arte. Andiamo a vedere quelle che ci sono piaciute maggiormente: Smartify permette di scoprire quali sono i musei e i punti di interesse artistico nelle vicinanze . Per scoprirli è possibile accedere all'interfaccia a elenco oppure alla visualizzazione su mappa, la quale si rivela molto efficace. L'app raccoglie non solo musei ma anche opere d'arte o costruzioni di particolare interesse culturale. Per questo si rivela un valido strumento anche quando siete in viaggio.

Con Smartify è possibile creare anche una raccolta personale delle opere d'arte. Per ogni opera è possibile accedere a luogo in cui è conservata, anno di realizzazione e curiosità varie se disponibili.

L'app permette anche di pianificare visite a musei o luoghi di interesse artistico. Il tutto è abbastanza semplice ed è supportato da un'utile visualizzazione su mappa.

Per alcuni musei ed esposizioni è possibile accedere alle visite guidate direttamente all'interno dell'app. Questa funzione si rivela molto utile soprattutto perché elimina la necessità di dotarsi di un secondo dispositivo quando ci si reca in museo.

Il bonus dell'app Smartify consiste nello strumento per scansionare opere e riconoscerle automaticamente. Funziona molto bene con le tipologie principali di opere d'arte. Una volta concluso il riconoscimento verrà aperta la scheda relativa all'opera riconosciuta con le varie informazioni che la riguardano. Insomma, nel complesso Smartify ci è piaciuta molto e la consideriamo come una valida alternativa all'app di Google Arts & Culture. Quest'ultima è molto più focalizzata sulle opere d'arte e curiosità didattiche.

Smartify è gratis senza pubblicità