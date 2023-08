StarMaker: l'app dove il karaoke diventa social

StarMaker è un karaoke social

Come abbiamo menzionato nel titolo e nell'introduzione, StarMaker è un'app che unisce l'aspetto ludico delle performance canore con quello sociale. L'app infatti si basa sul caro vecchio karaoke come attività principale, la quale viene unita alla condivisione delle proprie performance su un social specifico per la musica.

Non aspettatevi particolari performance di alto livello. StarMarker è davvero alla portata di tutti, compresi coloro che il canto l'hanno sperimentato soltanto al pub con gli amici.

StarMaker offre la possibilità di cantare in karaoke su diverse basi musicali, comprese quelle più famose e più in voga.

Proprio questo è uno degli aspetti più attraenti di StarMaker, ovvero la possibilità di cantare le canzoni più note e famose. Nel catalogo troviamo soprattutto moltissimi brani italiani, una caratteristica fondamentale per chi vuole cantare nella propria lingua.

L'esperienza di karaoke è molto piacevole e semplice. Durante il canto la performance viene registrata, con la possibilità di condividere in un secondo momento il video o l'audio della propria prova. Nella sezione principale dell'app invece sarà possibile visualizzare le performance canore degli altri utenti di StarMaker, a partire da quelli che hanno ricevuto più apprezzamenti.

Oltre al canto, StarMaker offre la possibilità di condividere le proprie prove canore, oltre che visualizzare quelle degli altri. Allo stesso modo è possibile parlare tramite messaggi privati con altri utenti.

Per accedere a questa funzionalità sarà però necessario reigstrarsi alla piattaforma con un indirizzo email valido.

Sempre nell'ambito del karaoke, l'app permette di aggiungere effetti e correzioni alle proprie registrazioni. Oltre a questo, è possibile accedere alla sezione Duetto per cantare in diretta con amici.

Insomma, per come è concepita StarMaker si rivela una delle app per il karaoke più complete, con interessanti funzionalità al contorno che migliorano l'esperienza utente. L'aspetto social è solo un qualcosa in più, al quale potrete rinunciare senza pregiudicare l'utilizzo dell'app.