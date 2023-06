Sweatcoin è l'app che vi paga per camminare e sudare: come funziona

Negli ultimi anni abbiamo assistito a un consistente incremento di app e piattaforme per smartphone che offrono in cambio sconti, denaro e promozioni per gli utenti che in qualche modo cedono i loro dati sulle attività fisiche svolte.

Funziona bene, ma dovete sudarveli i gettoni Sweatcoin

Sweatcoin nasce come una piattaforma molto consolidata e questo è testimoniato anche dalla sua rilevante diffusione in diversi paesi del mondo, tra i quali ovviamente figura l'Italia.

Sweatcoin quindi promette di ripagare i vostri sforzi atletici, soprattutto quelli fatti in termini di camminate, con diverse monete: i gettoni Sweatcoin sono il mezzo principale che viene riscosso quotidianamente in base al numero di passi effettuati, e poi troviamo diverse iniziative promozionali che possono essere proposte per un tempo limitato all'interno dell'app.

Dopo aver capito lo scopo principale della piattaforma come Sweatcoin, vediamo come l'app presenti delle linee grafiche molto interessanti e aggiornate. La struttura grafica è piacevole, anche se in alcune sezioni troviamo un eccesso di informazioni e dobbiamo concentrarci per non perderci nella grande varietà di contenuti.

In termini pratici, vi diciamo subito che non si diventa ricchi camminando. Percorrendo 1.000 passi al giorno si otterranno 0,95 Sweatcoin. Gli Sweatcoin potranno essere accumulati nel portafogli personale per poi essere spesi per acquistare diversi prodotti all'interno dello store Sweatcoin. Tra questi prodotti troviamo alcuni articoli per lo sport, o altri tecnologici come cuffie true wireless. Non aspettatevi grandi marchi, soprattutto per quanto riguarda la tecnologia.

Con gli Sweatcoin potrete acquistare dei buoni sconto, da utilizzare per l'acquisto di specifici prodotti. Oltre a questo, tutti gli iscritti all'app potranno approfittare di promozioni specifiche, come quella con Revolut oppure le iniziative per l'assegnazione casuale di Sweatcoin extra.

I gettoni extra potranno essere guadagnati anche guardando spot pubblicitari o visitando pagine di specifiche app sponsorizzate.

Insomma, il tutto è strutturato per farvi spendere quanto più tempo possibile sull'app. E questo forse è l'aspetto negativo che abbiamo riscontrato nell'app Sweatcoin. Da una parte vediamo la possibilità di guadagnare camminando come uno stimolo all'attività fisica, ma dall'altra ci accorgiamo che per guadagnare una quantità sostanziale di gettoni è necessario spendere anche molto tempo sull'app.

Ma veniamo anche alle cose positive: Sweatcoin nel complesso funziona bene, non è invasiva con le notifiche e non incide particolarmente sull'autonomia. Un punto che forse la contraddistingue da app simili riguarda la privacy: Sweatcoin sul suo sito ufficiale dichiara di non vendere i dati dei suoi utenti ad alcun partner di terze parti. Questo sicuramente è un pregio non indifferente per chi tiene alla privacy dei propri dati riguardanti la salute e le attività sportive.