Come trasformare un Pixel in una webcam per PC Windows

Come funziona l'opzione per usare il vostro Pixel come webcam su PC Windows.

Con gli ultimi aggiornamenti di Android 14 abbiamo visto Google introdurre una funzionalità interessante che permette di usare i Pixel come webcam sul PC. Una novità che quanto meno è analoga a quella lanciata in precedenza da Apple sui suoi iPhone. Fino a qualche settimana fa tale funzionalità era a disposizione solo tramite una procedura manuale, e non alla portata di tutti. Con gli ultimi aggiornamenti di Android 14 QPR l'abbiamo vista arrivare in maniera più stabile, e l'abbiamo provata. Lo smartphone come webcam per il PC, ha davvero senso? La risposta breve è: sì. Usare il proprio smartphone come una webcam per il proprio PC può essere utile in diversi contesti. Al giorno d'oggi una consistente parte del proprio lavoro, o del proprio percorso di studi, viene svolta al PC, talvolta interagendo con altre persone tramite collegamenti virtuali. I vari modelli di notebook che troviamo oggi sul mercato non hanno il denominatore comune di avere webcam con sensori eccellenti. Spesso vediamo, anche su dispositivi di fascia alta, delle webcam di qualità media, che magari faticano quando le condizioni di illuminazione ambientale non sono ottimali. Ed è proprio in questi casi che la funzionalità per usare il proprio smartphone come webcam ha senso.

Quella sviluppata da Google è molto semplice, e sembra essenziale proprio per ovviare alle mancanze delle webcam integrati nei PC portatili. Per usarla basta connettere via cavo il Pixel con il PC, accedere alle impostazioni di connessione USB sullo smartphone e selezionare webcam Una volta completata questa procedura si potrà personalizzare le impostazioni di visualizzazione sul telefono: come vedete dagli screenshot che abbiamo allegato, è possibile decidere quale fotocamera abilitare dal proprio smartphone (quella posteriore o inferiore), il grado di zoom, e la risoluzione. Quest'ultima è la più recente opzione introdotta da Google, la quale dovrebbe ovviare alle critiche arrivate dopo le prime prove. Queste lamentavano infatti una qualità dello streaming video non all'altezza dei sensori fotografici dei Pixel. Dopo aver sistemato queste impostazioni basterà posizionare il Pixel in una posizione comoda e funzionale, e poi dimenticarsene come se fosse una webcam esterna.

Il Pixel come webcam, come funziona? Nel complesso diremmo bene. Abbiamo provato la funzionalità con lo streaming in alta risoluzione, per condurre una call di circa 30 minuti. Le prime prove emerse online lamentavano di un surriscaldamento non indifferente. Questo non l'abbiamo notato, probabilmente perché Google ha ottimizzato la funzionalità con gli ultimi aggiornamenti. Lo streaming è sempre stato di qualità, sicuramente più alta rispetto a quella offerta dalla webcam del nostro portatile, che tra l'altro è un dispositivo di fascia alta. Il Pixel impostato come webcam viene riconosciuto dal PC come una vera e propria periferica esterna, e questo ne assicura la compatibilità con tutte le piattaforme di videoconferenza.