Videoleap: l'app dei vostri sogni per l'editing video con IA

Nell'ultimo anno abbiamo visto l'esplosione di tutte le applicazioni basate sull'intelligenza artificiale. Questo ha portato tanti nuovi strumenti sia in termini di generazione di interazioni testuali, che in termini di creazioni grafiche. Oggi parliamo del secondo aspetto che abbiamo nominato, visto che negli ultimi giorni abbiamo provato l'app Videoleap. Si tratta di un interessante editor per i video, basato appunto sull'intelligenza artificiale per creare effetti incredibili. Andiamo a vedere perché ci è piaciuta.

I video che lasciano a bocca aperta

Nell'introduzione abbiamo parlato di come l'intelligenza artificiale abbia spopolato soprattutto nell'ultimo periodo. Siamo quindi arrivati al punto che ci stupiamo molto meno per ciò che vediamo generare alle varie piattaforme basate su intelligenza artificiale generativa. Eppure le potenzialità di Videoleap vi colpiranno. Come potete vedere dagli screenshot in galleria, l'app si presenta molto bene con un'interfaccia grafica e relativamente semplice da navigare. Chiaramente il suo punto forte è l'editing dei video e delle foto. Al primo avvio vi verrà chiesto di accedere con un account personale, visto che l'app non può essere usata in modalità ospite. La schermata principale è ben organizzata, sebbene sia carica di contenuti. A prima vista si trovano subito tutte le tipologie di effetti e filtri IA. Sono davvero tanti e organizzati in categorie. Ne abbiamo provati alcuni, sia su video che su immagini e ne siamo rimasti molto colpiti. Vi sono alcuni effetti molto interessanti, come lo zoom infinito che trovate nell'animazione in basso. Per realizzarlo l'app ci mette circa 30 secondi (su Pixel 7) e il risultato è molto impattante.

Abbiamo provato anche diversi filtri, applicati a immagini con soggetti umani o animali e anche in questo caso il risultato è stato molto interessante, come potete vedere dagli screenshot in basso. L'altro aspetto positivo è la possibilità di personalizzare il risultato che si ottiene, andando a modificare parametri come la luminosità, eventuali filtri aggiuntivi statici, l'opacità. Inoltre, è possibile aggiungere del testo ai video o alle immagini generate. Alla fine dell'elaborazione è possibile esportare il risultato. Nel caso si tratti di un video, è possibile scegliere la risoluzione e il frame rate. Un'altra sezione che ci è piaciuta parecchio dell'app è quella che raccoglie i modelli, ovvero dei template video realizzati da altri utenti che possono essere importati e usati come base per personalizzare il proprio video. Insomma, se state cercando un editor video molto potente e semplice da usare, allora Videoleap potrebbe fare davvero al caso vostro. Peccato che per usarlo in maniera illimitata sarà necessario abbonarsi a pagamento.

La qualità si paga