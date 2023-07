5 buoni motivi per provare la beta pubblica di iOS 17

Apple ha rilasciato oggi la prima beta pubblica di iOS 17 , prossima versione del sistema operativo con cui debutterà iPhone 15 : tutti possono installare la beta e, se non sapete come fare, potete seguire la nostra guida: Come installare la beta pubblica di iOS 17 . Trattandosi di una beta, si tratta di una versione software che potrebbe essere instabile e avere ancora qualche bug, ma quindi perché installarla? Vi diamo almeno 5 buoni motivi, ossia cinque funzioni che stiamo amando (sin dai tempi della developer beta) e che potreste voler provare prima di tutti.

Contact Poster e Namedrop

Ma non è finita qui: il Contact Poster si abbina benissimo a NameDrop, la nuova funzione di iOS 17 per scabiarsi i contatti. Quando conosciamo una nuova persona e vogliamo scambiare i numeri di telefono, basterà poggiare un iPhone sull'altro per scambiarsi il Contact Poster con tutte le informazioni allegate. Per farvi un'idea, potete dare un'occhiata al video qui sotto.

Sospensione (Standby)

Sospensione (meglio nota col nome inglese, Standby) è una nuova modalità che si attiva automaticamente quando l'iPhone è in carica e si trova in posizione orizzontale. Quando si trova in Sospensione, l'iPhone mostra uno o più widget, come orologio, meteo, musica in riproduzione e così via.

Con Sospensione l'iPhone si trasforma in una sorta di smart display e, dato che la luminosità dello schermo si adatta a quella ambientale, è perfetta per quando lasciamo l'iPhone in carica sul comodino.