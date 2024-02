Senza la pretesa di avere la sfera di cristallo, e anche perché sbilanciarsi ora sarebbe fin troppo facile, dato che ci vorranno anni per avere davvero una risposta, vogliamo invece lanciarci in un paio di ipotesi sul futuro di Vision Pro, e quindi dei suoi potenziali utenti, iniziando però dalle sue origini, perché per capire dove stiamo andando bisogna prima capire da dove veniamo, no?

Apple Vision Pro è il dispositivo del momento, e non poteva essere altrimenti visto che per molti versi parliamo di qualcosa di unico al mondo . Si tratta della più grande scommessa della carriera di Tim Cook , una scommessa però con delle fondamenta solide, che potrebbe riplasmare il nostro domani, almeno in certi ambiti; oppure potrebbe essere un fiasco clamoroso.

Cos'è Apple Vision Pro e com'è nato

E sia chiaro che non sto esagerando in un'onda di ammirazione per lui. Pensateci bene: il Mac è stato per molti versi un computer rivoluzionario, sia nelle funzionalità che nel design; l' iPod è diventato sinonimo stesso di lettore musicale al punto da dare involontariamente origine anche al termine Podcast ; l' iPhone è l'iPhone, un po' come l' iPad è l'iPad; e infine ci sono anche i MacBook.

Vision Pro è un visore , del resto lo dice il suo stesso nome, un visore per realtà virtuale e aumentata , anche se in un certo senso gli vanno strette entrambe le definizioni, perché è comunque qualcosa di più, o almeno di diverso.

Per anni il CEO di Apple ha fatto quello che doveva fare: ha traghettato la sua azienda verso nuove vette, e questo può sembrare banale, ma non era affatto scontato. Apple, senza Jobs, aveva già rischiato di naufragare una volta, e avrebbe benissimo potuto farlo una seconda. Invece le casse dell'azienda non sono mai state tanto floride e suoi prodotti mai così venduti, un po' in tutte le categorie. E nel frattempo, nel 2016, sono anche arrivati gli AirPods, un altro dispositivo che ha consacrato un genere, quello degli auricolari Bluetooth.

Attenzione, ho detto non a caso "consacrato" proprio perché è la facile critica che si potrebbe fare a molti dei prodotti che ho elencato, cioè che non abbiano davvero inventato nulla di nuovo, ma piuttosto reinventato qualcosa che già c'era.

Non ho intenzione di lanciarmi in una sfida sofistica su questo tema, ma del resto "I buoni artisti copiano, i grandi rubano". Avete comunque capito dove voglio andare a parare?

Tim Cook, prima di lasciare il timone, voleva un suo momento a là Jobs, voleva essere ricordato per qualcosa, qualcosa di concreto, qualcosa che potesse influenzare la vita di (potenzialmente) milioni di persone. E cos'è il perpetuo ricordo se non la forma più vicina all'immortalità? Ma sto divagando: se volete approfondire maggiormente questo aspetto c'è un bell'articolo su Vanity Fair incentrato proprio sul perché Tim Cook abbia deciso di fare all-in.

Apple Vision Pro è il suo lasciato, il suo modo di dimostrare al mondo che anche lui è un visionario (bellissimo in questo senso il gioco di parole con "Vision") e non solo un contabile attaccato al bilancio. Sì perché Vision Pro non è certo quel dispositivo che farà registrare vendite stratosferiche, vuoi per il suo prezzo non certo popolare, vuoi perché è la prima generazione di qualcosa di nuovo, e come tale è "il peggior Vision Pro di sempre", come l'ha ironicamente chiamato Casey Neistat.

Ma nella mente dei tanti curiosi che in questi giorni si sono riversati su internet per capire cosa davvero sia, Vision Pro è qualcosa di ancora più potente. È un'idea. Tim Cook ha instillato negli appassionati di tecnologia, e non solo, l'idea che un nuovo modo, un modo diverso di "fare computing", sia possibile. E come ci insegna Dom Cobb in Inception, una volta che un'idea si è radicata è quasi impossibile mandarla via, ed Apple sarà in prima fila per realizzarla.