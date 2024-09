8 dispositivi diversi per caricare il tuo iPhone, Apple Watch e AirPods

Con l'occasione del lancio dei nuovi iPhone 16 , Anker, azienda leader nel mondo della ricarica (abbiamo anche provato il suo sistema di fotovoltaico da balcone ) ci ha invitato a provare una selezione dei suoi dispositivi per la ricarica compatibili con tutti gli iPhone dotato di MagSafe. Ma non solo, visto che molti accessori sono pensati anche per Apple Watch e AirPods.

Stazione di ricarica MagGo

Questo accessorio è una "semplice" dock di ricarica per iPhone con MagSafe. La sua particolarità è sicuramente tutta nella qualità costruttiva e nella "flessibilità" con cui è possibile utilizzare questa elegantissima dock. La base magnetica di aggancio infatti può ruotare in modo estremamente morbido facendo ruotare lo smartphone a 360° , senza interruzioni. Si può anche regolare l'inclinazione dello smartphone. Nonostante basti un dito per far ruotare lo smartphone, questo è comunque saldamente bloccato nella giusta posizione quando serve.

Anker MagGo stazione di ricarica 2 in 1

Se oltre all'eleganza volete anche la possibilità di caricare le vostre AirPods questo è l'accessorio 2 in 1 che fa per voi. L'alloggiamento per le cuffie è posizionato dietro alla base che tiene invece rialzato il vostro iPhone. Attenzione solo a come posizionate questo accessorio sulla scrivania, perché potrebbe nascondere le cuffie alla vista e magari farvele dimenticare quando uscite di casa.

Anker caricabatterie wireless 2 in 1

Questa base è dotata poi di due led di stato che indicano in modo chiaro le ricarica dei dispositivi (comodo se l'iPhone è spento e per le AirPods che non indicano lo stato di carica).

Stazione di ricarica wireless 3 in 1 Anker MagGo

Se viaggiate molto e siete degli assidui utilizzatori di prodotti Apple questo accessorio, non proprio economico, diventerà il vostro migliore amico. Questo caricabatteria 3 in 1 si collega come tutti gli accessori tramite il cavo USB-C alla corrente, ma in questo caso è incluso anche un piccolo alimentatore in confezione, dotato questo degli adattatori per USA/UK/cina e Europa.

Questo gadget si richiude su se stesso sembra quasi un piccolo portapillole. È tascabile e i magneti lo tengono tranquillamente chiuso anche se lasciato sfuso in borsa. Quando lo aprite rivela le sue tre basi di appoggio: iPhone con MagSafe, AirPods e Apple Watch. Notevole l'ingegnerizzazione di un prodotto così compatto, che non solo può caricare alla perfezione tre dispositivi, ma che li lascia anche piatti sul piano dove sono poggiati.

Come detto il prezzo non è per tutti, ma se viaggiate tanto e avete sia iPhone, che AirPods che Apple Watch, non possiamo che consigliarvelo caldamente.