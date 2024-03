Ma quindi avevamo davvero bisogno di Action Button su iPhone?

Si è parlato non poco dell'action button di iPhone (o Tasto Azione in italiano) degli ultimi iPhone 15 Pro e iPhone 15 Pro Max che ha sostituto lo switch per la suoneria dei precedenti modelli (e che in realtà è ancora presente su iPhone 15). È una trovata curiosa e con molte potenzialità ma che noi nella recensione di iPhone 15 Pro Max l'avevamo definito quasi un downgrade. Com'è andata dopo quasi 6 mesi di utilizzo?

La verità è che non abbiamo cambiato idea e anzi l'abbiamo rafforzata, felici di non aver sbagliato quello che era stata la nostra prima sensazione, ma tristi perché saremmo stati molto lieti di essere sconfessati dall'utilizzo quotidiano.

Il punto cruciale è uno: l'action button è una soluzione che lascia all'utente tantissime possibilità di utilizzo e di questo non possiamo che esserne lieti. Il vero problema è che lo fa a scapito dell'interruttore della suoneria che è era una delle migliori intuizioni di Apple sui suoi dispositivi hardware.

Dopo sei mesi e dopo tante soluzioni fantasiose per sfruttare questo Tasto Azione al meglio (qui la nostra formula per un super tasto azione) abbiamo ancora impostato questo potentissimo tasto semplicemente sul silenziare il nostro smartphone. E tra le altre cose lo fa in modo peggiorativo rispetto al passato visto che semplicemente toccando iPhone in tasca non è possibile sapere se lo smartphone è in modalità suoneria o silenzioso e che l'unico modo e guardare il display o interagire con il tasto e percepire la vibrazione che ne risulta, forzatamente però attivando di conseguenza la modalità opposta di quella presente (se era silenzioso in sostanza lo metterete in modalità suoneria e dovrete di nuovo premerlo per tornare in modalità silenziosa).

Se da un lato è indubbio che attivare funzionalità diverse per pressione singola, doppia o prolungata potrebbe migliorare il funzionamento dall'altro questo porterebbe in dote tutta una serie di inghippi, come la possibilità di attivare per errore il tasto con la singola pressione o la confusione che potrebbe derivare da una pressione un po' maldestra del tasto.

Sei mesi dopo quindi il nostro iPhone 15 Pro Max è ancora impostato con il tasto azione a imitare "maldestramente" lo switch della suoneria dei precedenti modelli, lasciando quindi inespresse tutte le sue potenzialità.

Da un lato la soluzione potrebbe essere quella di reintrodurre il tasto per la suoneria e spostare il tasto azione sul tasto di accensione. I problemi sono due, non tanto per l'utente quanto per Apple:

Cambiare idea dopo un solo anno dimostra sempre una debolezza

Si disincentiverebbe le persone da usare Siri

Apple di oggi però non è più la Apple di una volta e sembra più pronta ad accettare i feedback dei suoi utenti, come per esempio ha fatto con la touchbar dei MacBook.

Grazie Apple per averci offerto un tasto personalizzabile, adesso è il momento di "fixare" il suo funzionamento.