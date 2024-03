L'app gratis per macOS per i millenial che amano le emoji

Se siete dei millenial sicuramente amate le emoji. Se amate le emoji e non siete millenial, benvenuti comunque nel club. Chi abusa di faccine e ha un macOS sicuramente avrà già conosciuto i due "trucchi" più comuni per arricchire i propri messaggi con le emoji di proprio gradimento. Qui trovate invece tutte le guide per macOS.

Come usare le emoji su MacOS

Metodo 1: digitare la parola che si vuole trasformare in emoji e poi premere Fn+E

Metodo 2: premere e tenere premuti in sequenza control, command e spazio.

Nel primo caso vi verranno proposte delle emoji con cui sostituire la parola che avete digitato. Nel secondo caso si apre un piccolo menù dove potrete selezionare o cercare fra tutte le emoji disponibili.

Chi utilizza già questi strumenti si sarà accorto però di un limite: nel corso degli anni questi strumenti funzionano sempre peggio. In alcune app non si aprono proprio, in altre solo in certi campi e in altre ancora i menù contestuali compaiono e spariscono dopo una frazione di secondo.

La soluzione definitiva per le emoji su MacOS

La soluzione definitiva per le emoji su MacOS si chiama Rocket ed è un'app gratuita che potete scaricare dal sito ufficiale. Siamo i primi che avremmo preferito usare un tool integrato in MacOS piuttosto che un app esterna, ma non abbiamo purtroppo trovato strumento migliore.

Rocket deve ovviamente essere eseguito nel sistema e avrà un suo spazio nelle icone di stato nella barra in alto a destra, ma sarà poi invisibile. Per attivare la ricerca di emoji vi basterà digitare i due punti ":" e poi scrivere la parola che cercate sotto forma di emoji.