Inizia l'era post-iPhone di Apple: su cosa punta Tim Cook?

Da anni, iPhone è largamente il prodotto Apple che vende e rende di più: anche nell'ultimo trimestre, così come in quelli precedenti, le vendite di iPhone rappresentano più della metà dei ricavi complessivi dell'azienda. Da ormai parecchio tempo, si può dire non solo che l'iPhone sia il prodotto più venduto e remunerativo per Apple, ma anche che sia il dispositivo introno al quale gira tutta l'esperienza utente degli utenti Apple. Alcuni dei prodotti più famosi e riusciti degli ultimi anni, come Apple Watch e AirPods, sono nati proprio come accessori esplicitamente pensati per arricchire l'esperienza utente di iPhone. Ma pare che nei prossimi anni le cose potrebbero cambiare: secondo quanto riportato da Mark Gurman, giornalista di Bloomberg esperto di Apple, l'iPhone non sarà più al centro della strategia dell'azienda nei prossimi anni. Ovviamente Apple continuerà a lanciare nuovi modelli ogni anno, ma i cambiamenti saranno meno rilevanti rispetto a quanto visto finora; ad esempio, secondo Gurman, da iPhone 16 possiamo aspettarci che anche i modelli base introducano l'Action Button, e su tutti i modelli potrebbe arrivare nuovo tasto dedicato per registrare video. Al netto di questo, però, la strategia cambierà e, secondo quanto riferito da Gurman, Apple punterà sempre di più sugli indossabili: Vision Pro in testa, ma anche Apple Watch ed AirPods. Proprio su auricolari e orologi, infatti, Apple ha grandi novità in ballo per gli anni a venire.

AirPods e apparecchi acustici

Tra i vari temi che Apple dovrà affrontare, c'è l'insuccesso degli AirPods 3: i più recenti auricolari non Pro lanciati dall'azienda, non hanno fatto faville. Tra i motivi plausibili, c'è da considerare che non includono cancellazione del rumore come i modelli Pro e, design a parte, non si distaccano abbastanza come esperienza d'uso rispetto alla seconda generazione, ancora disponibile per la vendita. Per questo motivo, sembra che nel 2024 Apple lancerà due nuovi modelli di AirPods 4, uno più economico e l'altro premium, che sostituiranno seconda e terza generazione. Entrambi avranno il nuovo design, ma il modello più costoso avrà anche un sistema di cancellazione del rumore, e saranno i primi auricolari di Apple senza gommino ad avere un ANC. Anche gli AirPods Max verranno svecchiati, con una nuova variante disponibile in varie colorazioni e con porta USB-C. Ma la vera novità per il settore AirPods potrebbe essere software, con nuove funzionalità che potrebbero far avvicinare le cuffiette di Apple ad un apparecchio acustico. Non sappiamo ancora cosa abbia in mete la società, ma si parla da tempo di funzioni dedicate specificatamente a chi ha problemi di udito, e sembra che l'anno prossima potremo vedere i primi risultati.

Apple Watch e salute