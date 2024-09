Anche se parlerà Spagnolo e Francese, non vuol dire che Apple Intelligence arriverà presto in UE

Si è appena conclusa la presentazione dei nuovi iPhone 16 e, come ampiamente previsto, durante l'evento di è parlato moltissimo di Apple Intelligence, ossia il nuovo set di funzionalità basate su intelligenza artificiale generativa che uno dei punti di forza di iOS 18.

Subito dopo l'annuncio allo scorso WWDC, è stato subito chiaro che Apple Intelligence non sarebbe stato disponibile in Europa: non solo per questioni di lingua (attualmente limitata a inglese statunitense), ma anche e soprattutto per via di alcune limitazioni imposte dal Digital Markets Act dell'Unione Europea.

Con la presentazione di iPhone 16, molti utenti speravano di sapere qualcosa in più del futuro di Apple Intelligence in Italia (e in Europa): purtroppo, abbiamo brutte notizie per voi.