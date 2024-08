La beffa di Apple Intelligence in Europa: arriverà su Mac prima che su iPhone

La più importante novità dei nuovi sistemi operativi di Apple, iOS 18, iPadOS 18 e macOS Sequoia è sicuramente Apple Intelligence: tuttavia, in un primo momento le funzioni basate su intelligenza artificiale saranno disponibili solo in lingua inglese e solo per gli USA. Oltre ai limiti dettati dalla lingua, l'azienda ha annunciato che Apple Intelligence non sarà disponibile in Unione Europea per via delle restrizioni imposte dal Digital Markets Act. Tuttavia, sembra che questa limitazione potrebbe applicarsi solo su iPhone e iPad, ma non su Mac.

Il motivo per pensare che Apple Intelligence su Mac arriverà anche in Europa sin da subito è molto semplice: l'Unione Europea aveva classificato come gatekeeper iOS (e, in un secondo momento, anche iPadOS), ma non macOS. Ma la "prova" che Apple Intelligence potrebbe arrivare da subito su macOS anche in Europa l'ha scovata 9to5Mac, che ha evidenziato che nelle note di rilascio della beta di macOS Sequoia 15.1 si parla di non disponibilità in Cina, ma non in Europa.

Al contrario, nella beta di iOS 18.1, viene citata esplicitamente anche l'UE nelle zone escluse.

Di seguito le note relative ad Apple Intelligence nelle prime beta dei due sistemi operativi:

iOS 18.1

Apple Intelligence is available on iPhone 15 Pro and iPhone 15 Pro Max. Apple Intelligence is not currently available in the EU or China.

macOS Sequoia 15.1

Apple Intelligence is available on Macs with M1 and later. Apple Intelligence is not currently available in China.

A scanso di equivoci, questo non vuol dire che Apple Intelligence sarà disponibile in una lingua diversa dall'inglese: probabilmente, per utilizzarlo bisognerà comunque impostare il proprio Mac su US English.