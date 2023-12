L'Italia sta per diventare molto più bella su Apple Maps

Nonostante gli esordi non proprio entusiasmanti (per usare un eufemismo), Apple Maps si sta ritagliando una fetta di affezionati tra gli utenti iPhone: le mappe della mela sono migliorate moltissimo rispetto ai primi, tragici anni, e ci sono perfino piccoli buoni motivi per preferirle a Google Maps (lo so, sembra un'eresia e in parte lo è, ma qui ho raccontato 3 cose che funzionano meglio su Apple Maps).

Tra le funzioni su cui Apple ha scommesso molto per le sue mappe ci sono quelle che Apple chiama Città ultradettagliate: per questi luoghi è attiva quella che in inglese viene chiamata Detailed City Experience (DCE): si tratta di una visualizzazione con render ultra-realistici, che includono non solo modelli 3D di monumenti, ma anche alberi e strade, tutti mostrati in tre dimensioni con un alto livello di dettagli.