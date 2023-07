Apple Passkey ha già eliminato le password dalla mia vita, e lo farà anche per voi

Il futuro è senza password, e non solo per chi usa dispositivi Apple. È probabile che tra una manciata di anni l'idea di dover ricordare decine di password ci sembrerà preistoria, perché le passkey sostituiranno questo approccio vecchio e poco sicuro, basato su parole chiave. Apple però ha anticipato i tempi ed è probabile che gli utenti iOS noteranno prima la scomparsa delle password dalla propria vita, ma andiamo con ordine.

Per prima cosa, abbiamo dedicato un articolo approfondito per spiegare cos'è e come funziona il sistema Passkey e vi rimando lì per scoprire di più. In generale vi basti sapere che le passkey sono entità crittografiche, basate sullo standard WebAuthn e composte da una coppia di chiavi: di queste, una è la cosiddetta chiave pubblica, collegata al servizio che state utilizzando, e l'altra è la chiave privata, univoca per ogni utente e conservata nello smartphone, che utilizzeremo per autenticarci.

In altre parole, quando il sistema di passkey sarà diffuso, lo smartphone sarà la nostra chiave d'acceso per eseguire il login, e al giorno d'oggi i sistemi di autenticazione biometrica degli smartphone (impronte digitali, FaceID etc) sono generalmente più sicuri di ogni parola chiave.