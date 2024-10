È giunta l'ora di tornare ad Apple Podcast: la trascrizione è una comodità assurda

Perché sono tornato ad Apple Podcast

E poi, con iOS 17.4 è stato game over per tutti gli altri: sono arrivate le trascrizioni.

Le Stazioni (ossia la funzione di raggruppamento, simile alle cartelle) hanno delle impostazioni fantastiche, molto meglio di semplici cartelle. C'è anche il timer per stoppare automaticamente la riproduzione dopo un tot di tempo, o quando finisce l'episodio (perfetto per chi, come me, ascolta i podcast anche prima di addormentarsi).

Francamente non ricordo, ma so che qualche settimana fa l'ho voluto riprovare per curiosità e mi sono accorto che non c'era nulla che mi mancasse, anzi .

Nel senso: sono convinto che ad Apple Podcast in passato mancasse qualche funzione di cui avevo bisogno e che non era presente.

Perché, quindi, anni fa avevo scelto un'app di terze parti per l'ascolto dei miei podcast? È una bella domanda, a cui non so più rispondere.

La trascrizione dei podcast è una killer feature (ora anche in italiano)

Ma da ieri c'è una novità: la trascrizione dei podcast ora funziona anche in italiano , ed è già possibile provarla con diverse puntate. Inoltre, ora non solo l'audio viene trascritto, ma viene anche automaticamente tradotto se ci nel podcast ci sono più lingue. Ad esempio, nello screenshot che vedete qui sotto, il testo evidenziato è pronunciato in arabo.

A scanso di equivoci, la trascrizione viene eseguita automaticamente, ma i podcaster possono anche fornire una trascrizione manuale, se lo desiderano.

Ma a cosa serve avere la trascrizione dei podcast?

In primo luogo, è molto comoda se ascoltate podcast in altre lingue: personalmente ascolto spesso podcast in inglese e, anche se normalmente capisco tutto senza problemi, a volte può capitare che qualche parola sfugga. In casi come questi, poter leggere la trascrizione è la svolta.

Ma anche per podcast in italiano, può essere comoda per seguire l'audio se ci si trova in ambienti molto rumorosi e la registrazione è a basso volume (penso ad esempio a interviste in esterna, dove non sempre l'audio è impeccabile), ma anche e soprattutto per cercare qualcosa.

Nella trascrizione è infatti possibile cercare del testo, per ritrovare il punto esatto del podcast in cui è stato detto qualcosa: è comodissimo quando si vuole fare sentire a qualcuno uno spezzone specifico, ma anche semplicemente per riascoltare dopo giorni un punto saliente che ci è tornato in mente.

Insomma, complice anche la trascrizione del testo sono definitivamente tornato ad Apple Podcast, con buona pace delle app di terze parti.