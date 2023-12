Dura la vita per i ladri di iPhone: ecco cosa s'è inventata Apple

Da pochissimo è stata rilasciato per tutti iOS 17.2 , ma nella prossima versione di iOS (già disponibile in beta) c'è una nuova funzione chiamata Stolen Device Protection , che massimizza l'uso di Face ID o Touch ID, per evitare che un ladro possa "bloccarvi" fuori dal vostro iPhone.

A tal proposito, qualche mese fa un articolo del Wall Street Journal ha raccontato la storia di un uomo al quale non solo hanno rubato l'iPhone, ma che è stato completamene tagliato fuori dal suo account iCloud, con tanto di foto, contatti, carte di credito associate e tutto il resto. I ladri (che avevano osservato il suo codice di sblocco) hanno sfruttato la funzione Chiave di recupero (teoricamente pensata per recuperare un account e permettere il cambio di password) per modificare la password di iCloud e impedire all'uomo di poter usare il suo account iCloud per bloccare l'iPhone o quanto meno recuperare i dati.

La Chiave di recupero, infatti, può essere creata direttamente da iPhone se il dispositivo è sbloccato.

Proprio per questo, Apple vuole inasprire le misure dando maggiore rilevanza ai dati biometrici, ossia volto e impronte digitali, che non possono essere trafugati (a differenza del codice di sblocco).

Abilitando la Stolen Device Protection, è necessario eseguire l'autenticazione necessariamente con Face ID o Touch ID (ossia non basta il codice di sblocco) per eseguire alcune operazioni come controllare le password nel Portachiavi di iCloud, resettare il dispositivo, usare metodi di pagamento e disabilitare la modalità smarrito.

Inoltre, per altre azioni più sensibili come cambiare la password di iCloud o disabilitare Find My, se non ci si trova in posizioni riconosciute come frequenti (come casa o ufficio) Stolen Device Protection richiederà non solo di autenticare con Face ID o Touch ID, ma anche di aspettare un'ora e poi ripetere di nuovo l'autenticazione con dati biometrici.

Considerando che il sistema di criptazione dati di Apple è già tra i massimi standard del settore, la Stolen Device Protection di iOS 17.3 servirà a quindi evitare che un ladro che ha osservato il codice di sblocco possa impossessarsi di iPhone, con tutte le successive difficoltà relative allo spiegare (e dimostrare) ad Apple quel che è successo.