Il prodotto Apple che vorrei purtroppo non esiste

Il mio rapporto con Apple Watch è controverso: sono profondamente convinto che sia uno dei migliori smartwatch (se non il migliore) disponibile sul mercato, ma allo stesso tempo non riesco a sfruttarlo a dovere come vorrei. Ma, come si dice in ogni storia d'amore che non funziona, non sei tu, sono io.

Sono io che non lo uso per pagare (per qualche ragione, mi trovo più comodo con l'iPhone), sono io che non uso praticamente nessuna app da polso e sono io che non riesco a indossarlo mentre dormo, trovandolo scomodo (questa però è anche un po' colpa tua, Apple Watch).

Insomma, i motivi per cui non mi trovo sempre benissimo con Apple Watch non dipendono strettamente da Apple Watch, ma più che altro dal fatto che io vorrei un prodotto diverso, un prodotto che (ancora) non esiste. Eppure avrebbe senso!