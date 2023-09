Apple e gli iPhone 15: cosa ci sarà all'evento Wonderlust e come seguirlo

Martedì 12 settembre alle ore 19:00 prenderà il via l'evento Apple Wonderlust , nel quale l'azienda annuncerà gli iPhone 15 . Oltre ai quattro nuovi telefoni però sul palco virtuale di Cupertino ci saranno anche altri prodotti: andiamo quindi a ricapitolare cosa ci aspettiamo e come seguire la presentazione.

Le novità Apple oltre iPhone 15

La presentazione di quattro nuovi iPhone è l'unica cosa davvero certa, anche se quest'anno c'è un minimo dubbio sui nomi. Se da un lato avremo sempre iPhone 15, iPhone 15 Plus e iPhone 15 Pro, quest'anno potrebbe esserci un iPhone 15 Ultra al posto di iPhone 15 Pro Max . Crediamo comunque che quest'ultimo rimarrà il nome scelto da Apple, in linea con gli anni precedenti, ma non è ancora detta l'ultima parola. Per conoscere tutti gli ultimi rumor al riguardo vi rimandiamo comunque alla nostra dettagliatissima pagina dedicata alla serie iPhone 15 .

Come seguire il lancio di iPhone 15

è molto semplice, dato che ci sono tanti modi diversi per farlo.

La strada più veloce e universale è senz'altro YouTube: qui sotto trovate infatti il video del live che prenderà il via martedì 12 alle ore 19 italiane. Vi basterà tornare su questa pagina e potrete seguirlo in diretta, leggendo al contempo i nostri approfondimenti su tutti i prodotti che Apple lancerà in Italia, con prezzi e link per l'acquisto, casomai voleste subito prenotarli.

In alternativa potete anche sintonizzarvi sul sito ufficiale di Apple, dove Wonderlust sarà trasmesso online; o ancora potete utilizzare l'app Apple TV, dove un bel banner vi accoglierà all'apertura per far sì che non vi perdiate una parola di Tim Cook e soci. A voi la scelta!