Prova della dock con tracking per iPhone che funziona con tutte le app

La dock con tracciamento automatico di Belkin di cui vi parliamo oggi non è un prodotto concettualmente nuovo. Potrete trovare svariate dock con tracciamento automatico su Amazon ai prezzi più disparati. Questa dock però è "speciale" perché praticamente l'unica a sfruttare la tecnologia DockIt offerta da Apple per questa tipologia di prodotti.

Partiamo dalla base. Questa dock ha come scopo quella di permettere di farvi essere sempre inquadrati all'interno delle riprese che possiate eventualmente voler fare. Si collegare l'iPhone tramite MagSafe allo stand, dopo aver fatto la prima configurazione avvicinandolo al simbolo dell'NFC, e si inizia a usarlo. Un silenziosissimo motorino interno permette di far ruotare la base su se stessa di 360° senza interruzioni e anche di 90° come movimento verticale. Ci sono due led di stato in modo che possiate verificare il corretto funzionamento anche se volete riprendervi con le fotocamere principali, sfruttando quindi i migliori sensori del vostro smartphone.

La dock funziona anche come base di ricarica se collegata alla corrente grazie allo standard MagSafe a 15W.

L'alimentatore e il cavo sono addirittura inclusi in confezione. Il prodotto di Belkin funziona anche scollegato dalla corrente per 5 ore di utilizzo. È anche molto leggero, ma non è ripiegabile, quindi se lo volete trasportare in valigia proteggete al meglio il braccio, che sembra comunque abbastanza robusto.