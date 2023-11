Il box per avere CarPlay wireless in auto scontato per il Black Friday

Nel nostro test tutto ha funzionato a dovere. Noi abbiamo fatto il test con l'ultimo iPhone 15 Pro Max , ma stando alla nostra esperienza non ci dovrebbe essere alcuna differenza anche su smartphone più vecchi o su precedenti versioni di iOS, visto che Carlinkit 2023 fa solo da interfaccia per trasformare CarPlay nella sua versione wireless .

Qualche settimana fa abbiamo realizzato un breve video per mostrarvi un prodotto molto interessante per chi ha un iPhone e utilizza CarPlay in auto. Questo box Carlinkit infatti vi permette di aggiungere il supporto alla versione wireless di CarPlay nella vostra auto con estrema semplicità. È importante ricordarsi però che l'auto deve già avere il supporto a CarPlay cablato.

Una volta collegato Carlinkit 2023 alla porta USB dell'auto dove solitamente collegate via cavo il vostro smartphone dovrete solo associare iPhone tramite Bluetooth al box e la connessione da quel momento si avvierà in automatico senza ulteriori azioni da parte vostra ad ogni avvio della vostra auto.

Noi abbiamo testato il box Carlinkit 2023 pensato per iOS, ma ne esiste anche una versione compatibile anche con Android Auto. Li trovate entrambi nei box qui sotto con un'interessantissima offerta per il Black Friday. Altrimenti in questo articolo trovate la nostra selezione di box per auto scontati per il Black Friday.