Apple ha rilasciato oggi la prima beta pubblica di iOS 17 : si tratta di una versione non definitiva, che potrebbe presentare qualche bug qui e lì, quindi non vi suggeriamo di installarla se temete di poter aver problemi e non siete disposti a perder un po' di tempo a tornare indietro. Ma se volete provare i Contact Poster, NameDrop e le altre novità di AirDrop , e tutte altre funzioni del nuovo sistema operativo per iPhone , vediamo insieme come installare la beta pubblica di iOS 17 .

iOS 17 beta pubblica: prima fate un backup

Anche se l'installazione della beta pubblica è un'operazione relativamente sicura, prima di procedere è assolutamente necessario fare un backup di iPhone: se eseguite regolarmente i backup non avete nulla di cui preoccuparvi; in caso contrario, accertatevi prima di aver fatto un backup e aver salvato tutto il necessario. Lo ribadiamo: fate un backup, non saltate questo passaggio, perché in caso di problemi non c'è altro modo di tornare indietro.

Se non sapete come fare, date un'occhiata alla nostra guida su come fare il backup iPhone.