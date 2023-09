Cosa cambia con iOS 17? Tutte le novità dell'aggiornamento

I nuovi iPhone 15 sono ormai dietro l'angolo e, con loro, anche iOS 17 sta per arrivare per tutti. La nuova versione del sistema operativo era già disponibile da tempo come beta (ed è già online la nostra recensione), ma nel giro di un paio di settimane tutti potranno installarla sul proprio iPhone.

Ma cosa cambia quindi con iOS 17? In questo articolo proviamo a riassumere tutte le novità in modo schematico.