iPhone 15 verrà presentato il 12 settembre, è ufficiale

L'iPhone 15 verrà presentato il 12 settembre: la data circolava già da qualche giorno ma adesso è ufficiale, confermata dagli inviti che Apple ha inviato oggi alla stampa.

La nuova famiglia di iPhone 15 è particolarmente attesa: sarà la prima generazione con USB-C, farà un bel salto in avanti con le fotocamere e darà l'addio definitivo al notch in favore della Dynamic Island, che diventerà lo standard per tutti.

Inoltre, secondo recenti indiscrezioni, all'evento di settembre non vedremo solo i nuovi iPhone, ma anche nuovi Apple Watch, con particolare attenzione alla seconda generazione di Apple Watch Ultra.

L'appuntamento è fissato per martedì 12 settembre, alle ore 19.00 (ore italiane). Di seguito potete dare un'occhiata all'invito stampa, che svela anche il nome dell'evento: Wonderlust, un gioco di parole tra wonder (meraviglia) e wanderlust (un termine, mutuato dal tedesco, che indica la voglia di viaggiare). L'evento sarà trasmesso in diretta streaming su YouTube e sul sito ufficiale Apple.