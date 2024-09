L'hardware dietro Apple Intelligence: cosa c'è negli iPhone 16

Ieri Apple ha presentato i nuovi iPhone 16 e, prevedibilmente, durante l'evento si è parlato molto di Apple Intelligence. Le nuove funzioni basate su intelligenza artificiale generativa di iOS 18 arriveranno presto con un aggiornamento, ma purtroppo non saranno disponibili in Italia (e, probabilmente, non arriveranno a breve in Europa).

La particolarità di Apple Intelligence rispetto a molti altri sistemi di intelligenza artificiale è che le operazioni vengono eseguite in buona parte direttamente sul dispositivo stesso (e non sul cloud). Per questo motivo, Apple ha dotato i nuovi iPhone 16 di un hardware di tutto rispetto, necessario per reggere il carico di lavoro richiesto da Apple Intelligence.

Ricordiamo infatti che, fatta eccezione per i nuovi iPhone 16 (e tutti i modelli successivi) gli unici altri iPhone a supportare Apple Intelligence sono iPhone 15 Pro e iPhone 15 Pro Max. Ma cosa c'è dentro i nuovi modelli, quindi?