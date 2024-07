Cosa c'è di buono e cosa c'è di terribile nella Home di iOS 18

Alla fine è successo: come ogni anno, ho ceduto e ho installato la beta pubblica di iOS sul mio iPhone. Nonostante sia ormai abituato alle beta e (un po' per lavoro, un po' per passione) le provi sistematicamente ogni anno, stavolta ero meno curioso del solito: iOS 18 sarà una versione del sistema operativo che lascerà molte persone con l'amaro in bocca, perché le tanto decantate funzioni di Apple Intelligence non solo non saranno disponibili in italiano e non arriveranno su iPhone più vecchi di iPhone 15 Pro, ma in un primo momento non arriveranno neanche in Unione Europea, così come iPhone Mirroring su Mac.

Poi, ovviamente, le novità non mancano, ma questa volta mi entusiasmano meno che in passato e, soprattutto, già dall'annuncio nutrivo grandi dubbi sulla nuova Home di iOS 18, con ancora più personalizzazione. E facevo bene ad avere i miei dubbi, almeno in parte.