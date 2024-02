iMessage più sicuro di Signal: a prova di hacking quantistico

Il team di sicurezza di Apple ha annunciato di aver raggiunto nuovi standard di sicurezza per la criptazione dei messaggi end-to-end su iMessage: il nuovo protocollo di sicurezza, chiamato PQ3, garantirà la sicurezza contro attacchi eseguiti con computer quantistici e verrà rilasciato con il prossimo update, iOS 17.4 (lo stesso che porterà i marketplace alternativi in Europa).

Gli attacchi hacker che sfruttano la potenza del quantum computing non sono ancora una grande minaccia, ma è probabile che lo saranno in futuro. La computazione quantistica permetterà di eseguire calcoli in modo infinitamente più veloce dei computer attuali, e gli esperti di sicurezza informatica sostengono che l'enorme potenza del calcolo dei computer quantistici (e i conseguenti rischi in termini di hacking) saranno la grande minaccia di cui l'industria informatica dovrà iniziare ad occuparsi.

A tal proposito, qualche mese fa anche Signal, uno dei software di messaggistica in assoluto più sicuri, ha annunciato un aggiornamento del suo protocollo di sicurezza, orientato proprio a difendere gli utenti da potenziali attacchi eseguiti con computer quantistici.

Ma Apple sostiene di aver fatto di meglio: se Signal è arrivato a quello che gli ingegneri di Apple definiscono un Level 2 di sicurezza (nettamente più elevato dei protocolli attualmente usati da WhatsApp, Viber, l'attuale iMessage, etc), PQ3 è un protocollo Level 3, che il team di sicurezza di Apple azzarda a definire il più sicuro al mondo.

Il post pubblicato dal team di sicurezza di Apple è piuttosto tecnico, ma se volete saperne di più lo trovate a questo indirizzo.