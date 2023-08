Anche se vi farà impazzire, dovreste provare questa nuova funzione di iOS 17: è per il vostro bene!

Lo fate già? Buon per voi, perché per me è stato (ed è ancora) un incubo : dopo aver attivato questa funzione, il primo giorno l'avviso di iPhone troppo vicino mi è apparso almeno una quindicina di volte . Si tratta di un avviso piuttosto fastidioso, che appare dopo qualche minuto di distanza ravvicinata: interrompe quel che state facendo e non scompare finché non allontanate lo schermo dagli occhi.

Un po' spiazzato, ho quindi provato a cercare se la distanza di 30 cm "imposta" da Apple fosse un'esagerazione. Per dovere di cronaca, devo confidarvi che durante la ricerca mi è apparsa di nuovo la fastidiosa schermata iPhone è troppo vicino, ma non sono riuscito a trovare dei dati scientifici di cui mi fidi abbastanza da poter condividere. D'altra parte, tutte le risposte che provenivano da enti verosimilmente informati sui fatti (ottici e istituti specializzati sulla vista) suggerivano una distanza perfino maggiore (40-50 cm).

Com'è finita quindi? Al momento sto cercando di tenere la funzione attiva ma francamente non so quanto durerà. Nonostante mi impegni, l'avviso continua a comparire molto di frequente e a volte è semplicemente snervante.

Mi consola pensare che si tratti di un avvertimento per far riposare la vista e che, nonostante lavori da una decina d'anni almeno 8 ore al giorno fissando un monitor, la mia vista va ancora benone.

D'altra parte, quando sarà disponibile per tutti, vi consiglio caldamente di attivare la funzione se avete figli che giocano o guardano video sul vostro iPhone o iPad: molti recenti studi suggeriscono che lo sviluppo della miopia in età infantile sia determinato non solo da fattori genetici, ma anche e soprattutto dalle abitudini, come anche Apple specifica. In particolare, gli studi in questione suggeriscono che passare molto tempo a sforzare la vista guardando qualcosa da vicino, senza "distendere" lo sguardo guardando invece qualcosa di lontano, sia uno dei fattori che contribuisce maggiormente allo sviluppo della miopia nei bambini (vi consiglio questo articolo e quest'altro per approfondire).