iOS 17 arriva presto, ma senza queste funzioni

Manca pochissimo al lancio di iOS 17: la nuova versione del sistema operativo di Apple sarà disponibile per tutti gli iPhone compatibili da lunedì 18 settembre, ma alcune delle funzioni che potreste aver visto durante la presentazione al WWDC non ci saranno. Le novità non mancano di certo (qui trovate un articolo con tutte le nuove funzioni), ma ci sono tre funzionalità che non saranno disponibili dal lancio e arriveranno later this year, ossia con un futuro aggiornamento entro la fine dell'anno. Ecco quali sono.

Nuova app Diario

Tra le novità che non saranno disponibili al lancio, l'assenza che si fa sentire di più è probabilmente la nuova app Diario (Jorunal). Il nome dice già tutto: si tratta di un software in cui potremo appuntare, giorno per giorno, quel che ci succede, allegando anche foto, canzoni e quant'altro. L'app Diario userà anche il machine learning per suggerirci momenti che vogliamo ricordare, dandoci come input immagini o musica, ma anche sessioni di allenamento o altri stimoli più inusuali.

AirDrop via internet

Con iOS 17, AirDrop fa un bel salto in avanti: per scambiarsi un file basterà avvicinare due iPhone e questo gesto consentirà anche di scambiarsi i numeri di telefono (con NameDrop). Ma AirDrop avrà anche un'altra grande novità, che purtroppo non sarà disponibile al lancio: permetterà infatti agli utenti di continuare il trasferimento dei file via internet. Dopo aver avvicinato i due iPhone e iniziato l'invio, se i due utenti coinvolti nello scambio di file si allontanano, il trasferimento continuerà in rete (a patto che entrambe le persone abbiano eseguito il login col proprio account iCloud).

Playlist collaborative su Apple Music