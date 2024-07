Ho installato la beta di iOS 18 ed è successo un casino, ma va bene così

Un po' per lavoro, un po' per passione, come ogni anno ho installato la versione beta di iOS: con iOS 18 ci sono importanti cambiamenti nella Home di iPhone (non tutti apprezzati), c'è la nuova app Password e altre piccole novità, ma in Unione Europea in un primo momento non sarà disponibile Apple Intelligence, e neanche il mirroring di iPhone su Mac.

Insomma, lo ammetto: non è che ci fosse poi così tanto da provare, ma la proverbiale scimmia è stata troppo forte e non ho resistito alla prima beta pubblica di iOS 18. E, per la prima volta con una beta di iOS, è andata male. Ma male davvero, così male che ho dovuto resettare iPhone e ripristinare da un backup di iCloud. Ma non mi lamento (troppo): le beta sono beta per un motivo, e va bene così.