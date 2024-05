Apple svela i nuovi iPad Pro: più sottili di un iPod Nano, più potenti di un MacBook Pro

Ancora una volta, iPad Pro è disponibile in due varianti, da 11" e da 13": ma anche se le dimensioni rimangono le stesse che in passato, oltre al chip una delle più importanti novità riguarda proprio il display. Per i nuovi iPad Pro, infatti, Apple non solo ha adottato dei pannelli OLED, ma ha creato una nuova tipologia di schermo che combina due pannelli OLED: questa tecnologia, chiamata Tandem OLED, garantisce un contrasto migliore e una grande vividezza nei colori, ma anche una luminosità veramente elevata, 1000 nit, con 1600 nit come luminosità di picco. Inoltre per la prima volta, Apple offre la possibilità di avere un rivestimento del display opzionale con una nano texture che riduce i riflessi (da acquistare separatamente, disponibile solo per i modelli da 1TB e 2TB).

Ci sono novità anche in termini di design: i nuovi iPad Pro sono infatti sottilissimi, tra i dispositivi più sottili che Apple abbia mai creato: parliamo di appena 5,3 mm per la versione da 11" e solo 5,1 mm per la variante 13".

Proprio come su iPad Air, la fotocamera è stata spostata sul lato lungo.