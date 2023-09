iPhone 15 si blocca anche prima dell'avvio se non installate questo update

I nuovi modelli della linea iPhone 15 hanno un piccolo problema, che potrebbe causarvi un grosso spavento durante la configurazione iniziale. Se al primo avvio scegliete di trasferire i dati dal vostro vecchio iPhone, infatti, il nuovo iPhone potrebbe bloccarsi sul logo della mela e rimanere inchiodato lì a tempo indefinito.

Si tratta ovviamente di un bug, che è stato prontamente risolto da Apple: per evitarlo, è sufficiente installare l'aggiornamento a iOS 17.0.2 ancor prima di procedere con la configurazione iniziale. In teoria l'iPhone dovrebbe proporvi questo upgrade prima di procedere con il trasferimento dati, ma nel caso questo non succeda, il consiglio è di installare manualmente l'aggiornamento.

Per farlo, mettete l'iPhone 15 / 15 Plus / 15 Pro / 15 Pro Max in modalità Recovery e aggiornatelo tramite PC/Mac. Per farlo:

Collegate l'iPhone al vostro PC/Mac Cliccate e poi rilasciate prima il tasto Volume + e subito dopo il tasto Volume - Premete e continuate a tenere premuto il tasto di accensione. L'iPhone si riavvierà: continuate a tener premuto il tasto di accensione finché non appare l'icona con un computer e un cavo Dal PC o Mac, accedete alla pagina di configurazione di iPhone (dal Finder su Mac, da iTunes su PC) Cliccate su Ripristina e seguite la procedura per installare l'aggiornamento

Nel caso in cui abbiate già provato a trasferire i dati dal vecchio dispositivo e l'iPhone sia rimasto bloccato sul logo Apple, potete comunque eseguire la procedura qui sopra (anche mentre l'iPhone è freezato) per forzare il riavvio e aggiornare manualmente il dispositivo.