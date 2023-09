Tutto quello che dovete sapere sulle nuove fotocamere di iPhone 15

Una delle novità più importanti introdotte da Apple sulla nuova gamma iPhone 15 è certamente il rinnovamento generale del comparto fotografico. Non solo i due iPhone 15 e 15 Plus hanno ora una fotocamera principale con sensore da 48 MP, ma i modelli Pro e Pro Max montano un'ottica periscopica con un livello di zoom reale fino a 5x. Queste, però, sono solo due delle tante innovazioni che l'azienda di Cupertino ha riservato agli amanti della fotografia da smartphone, con un bel carico di novità anche per la parte software e ovviamente per la registrazione video, con strumenti professionali in alcuni casi mai visti prima su uno smartphone. In questo articolo andiamo a scoprire insieme tutti i segreti delle nuove fotocamere degli iPhone 15 e cerchiamo di rispondere ad una domanda: riuscirà iPhone 15 a essere il miglior cameraphone dell'anno?

Fotocamere iPhone 15 e 15 Plus

Partiamo dai modelli base della nuova gamma, iPhone 15 e iPhone 15 Plus. Al loro interno troviamo un processore Apple A16 Bionic – lo stesso montato dai precedenti iPhone 14 Pro e iPhone 14 Pro Max – che offre una buona potenza di elaborazione per foto e video.

Il comparto fogorafico è identico trai due dispositivi. Nello specifico ci sono due fotocamere: Principale : 48 MP f/1.6 (26 mm) con OIS

: 48 MP f/1.6 (26 mm) con OIS Grandangolo: 12 MP f/2.4 (13 mm), angolo di campo 120° Inoltre, è possibile usare uno zoom 2x a livello software sfruttando il sensore quad‑pixel della fotocamera principale: in questo caso, la lunghezza focale passa da 26 a 52 mm.

Fotocamere iPhone 15 Pro e Pro Max

Come da tradizione, sui modelli Pro Apple integra le fotocamere migliori. In particolare, su iPhone 15 Pro e Pro Max ci sono tre diverse fotocamere, più un sensore LiDAR per la misurazione della profondità. Tutto questo è gestito dal nuovo chip Apple A17 Pro, che si occupa dell'elaborazione dei dati e degli effetti software.

Attenzione, perché a livello hardware c'è una piccola (ma importante) differenza tra i due modelli Pro, e riguarda la nuova fotocamera periscopica. Principale : 48 MP f/1.78 (24 mm) con OIS

: 48 MP f/1.78 (24 mm) con OIS Grandangolo : 12 MP f/2.2 (13 mm), angolo di campo 120°

: 12 MP f/2.2 (13 mm), angolo di campo 120° Teleobiettivo : iPhone 15 Pro : 12 MP f/2.8 (77 mm), zoom 3x con OIS iPhone 15 Pro Max : 12 MP f/2.8 (120 mm), zoom 5x con OIS

: Lo zoom ottico d iPhone 15 Pro Max è dunque più profondo rispetto a quello del modello Pro (5x contro 3x) e supporta la stabilizzazione ottica dell'immagine 3D, grazie anche a un diverso design a tetraprisma.

Combinando le tre diverse ottiche e le funzionalità di zoom digitale, i due iPhone 15 Pro supportano 7 diverse lunghezze focali, inclusa una dedicata alle macro, con pulsanti dedicati sull'interfaccia dell'app fotocamera.

Funzioni software per le foto

A livello software, Apple ha rinnovato buona parte delle funzionalità per lo scatto e l'elaborazione delle immagini. I nuovi iPhone 15 supportano la modalità Smart HDR 5, che migliora in automatico la gamma dinamica, e la nuova Modalità Notte, particolarmente interessante sui modelli Pro: solo su questi, infatti, è possibile ottimizzare lo scatto tramite lo scanner LiDAR.

Per la modalità Ritratto sono disponibili due funzioni molto interessanti: Controllo profondità e Modifica messa a fuoco, che consentono di spostare manualmente il punto di fuoco e gestire la profondità di campo in maniera più precisa, dando maggiori possibilità creative all'utente. In particolare, per gli scatti in cui sono presenti due o più soggetti, ora è più facile selezionare quello che deve essere a fuoco.

In più, c'è ora anche la possibilità di scattare foto in formato HEIF a piena risoluzione (48 MP). Questa funzione era già disponibile sui modelli Pro per le foto in formato Apple ProRAW, ma è una buona notizia che ora si possa fare anche in HEIF, perché il risparmio in termini di dimensioni dello scatto è davvero corposo.

Registrazione Video

Un campo in cui Apple continua ad essere tra le migliori in assoluto è quello della registrazione video, che sui nuovi iPhone 15 fa un ulteriore passo in avanti. In realtà, per i video le innovazioni più interessanti ce le hanno solo i modelli Pro, dunque vediamo nello specifico quali sono le differenze. Tutti i nuovi iPhone 15 possono registrare video in Full HD (1080p) e in 4K (2160p) fino a 60 fps. Con la funzione video HDR si può usare il formato Dolby Vision fino a 4K a 60 fps, mentre con la modalità Azione si registra in 2,8K a 60 fps ma con una stabilizzazione molto più efficace. Inoltre, sono disponibili lo slow-motion in Full HD (1080p) fino a 240 fps e i Time-lapse con stabilizzazione.

Solo su iPhone 15 Pro e Pro Max è possibile utilizzare la registrazione su supporto esterno in formato ProRes fino a 4K a 60 fps, cosa particolarmente utile per gli utenti esperti e i videomaker professionisti. La grande novità di questa generazione è il supporto alla codifica Log, anche questa esclusiva dei modelli Pro. Non è una "prima volta" assoluta per uno smartphone, visto che il formato Log era già supportato su alcuni smartphone Android come OPPO Find X3 Pro e Honor Magic 4 Pro, ma è comunque un netto passo in avanti verso una gestione avanzata del colore per i video.

Infatti, i nuovi iPhone 15 Pro e Pro Max sono i primi smartphone in assoluto a supportare la codifica dei colori dello standard ACES (Academy Color Encoding System), segno che Apple ha voluto davvero spingere sull'acceleratore e fornire funzionalità per professionisti veri, quelli che lavorano per produzioni cinematografiche di alto livello. Ultima chicca da non perdere è la registrazione video in modalità spaziale, disponibile in 4K a 60 fps solo su iPhone 15 Pro e Pro Max. Questa particolare modalità video usa i sensori dello smartphone per creare filmati da vedere sul visore Apple Vision Pro – non appena questo arriverà sul mercato.

iPhone 15 sarà il migliore?

Tutta questa potenza hardware e queste funzionalità software renderanno il nuovo iPhone 15 il miglior cameraphone del mondo? La domanda potrebbe sembrare scontata, ma la realtà è che Apple se la deve vedere con dei cavalli di razza che hanno abilità fuori dal comune. Spulciando la classifica di DxOMark, ad esempio, vediamo che ai primi posti ci sono prodotti di altissima fascia come Huawei P60 Pro, Huawei Mate 50 Pro, Honor Magic 5 Pro, OPPO Find X6 Pro. Sono tutti smartphone con caratteristiche tecniche fuori dall'ordinario, che però nel nostro mercato sono poco conosciuti.