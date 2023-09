Apple ha aperto i preordini di iPhone 15, anche su Amazon

Dopo soli tre giorni dalla presentazione dei nuovi iPhone 15, oggi si inizia con i pre-ordini: Apple ha infatti aperto la possibilità di ordinare i nuovi iPhone, che verranno consegnati tra una settimana.

Tutti i nuovi modelli saranno disponibili per l'acquisto a partire da venerdì 22 settembre: se quindi ordinate oggi un iPhone 15, 15 Plus, 15 Pro o iPhone 15 Pro Max, sarete sicuri di averlo in mano per il day one.

Cosa cambia

I due modelli base, iPhone 15 e iPhone 15 Plus, dicono addio al notch in favore della Dynamic Island e hanno una nuova fotocamera da ben 48 megapixel (contro i 12 precedenti) che porta con sé anche una modalità zoom 2x, merito anche dell'elaborazione software del chip A16 Bionic. E poi, finalmente, il connettore di ricarica è ora USB-C.

Per quel che riguarda invece i due modelli Pro, iPhone 15 Pro e iPhone 15 Pro Max esteticamente spiccano per il nuovo design in titanio, ma hanno fotocamera rinnovata (con zoom 5x per il modello Pro Max) e il nuovo chip A17 Pro, che grazie alla nuova GPU supporta Ray Tracing e supporta videogame di livello console (tra cui Assassin's Creed Mirage).

I nuovi iPhone 14 sono disponibili ovviamente sul sito Apple, ma sono già apparsi anche nelle principali catene di elettronica (come MediaWorld), su alcuni siti di operatori (tra cui Iliad) e su Amazon: di seguito vi proprioniamo alcuni dei modelli già disponibili su Amazon.